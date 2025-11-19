5歳児に“1500円のランチョンマット”→意外と高くなかった理由に8千いいね「良い話」「大きな効果」【ママリ】

5歳が博物館で欲しがった“1500円のランチョンマット”→買い与えた結果に8千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

いえもり(@iewori)さんの投稿したエピソードです。お子さんに欲しいと言われたもので「買ってよかった～」と感じたものはありますか？





いえもりさんはある日、博物館のショップで5歳のわが子に、何か欲しいものはあるか尋ねました。すると、世界地図のランチョンマットを選んだそう。最終的には「買って良かったかも」と感じた、ある理由とは…？

地図と測量の博物館のショップで５歳に「何が欲しい？」と聞いたら世界地図のランチョンマット(1500円)を選んでて「たけぇ～」と思いつつ買ったんだけど、今日「イギリスはヨーロッパ」とか「ブラジルは…確かこの辺」とかぼんやり覚えてて驚いた。買って良かったかも。

「たけぇ～」と思いつつ、買ったといういえもりさん。確かにランチョンマットが1500円もすると、迷ってしまう気持ちもわかります。しかし、「イギリスはヨーロッパ」など徐々に覚えていたことに、驚いたそうです。覚えなさいと強制されるよりは、興味があって毎日眺めるくらいの方がいいのかもしれませんね。



この投稿には「お子さんが「自分で選んだ」って所がポイントですね！」「普段目にする場所にあるだけで意外と大きな効果があるよね」といったコメントが寄せられていました。



意識せずとも毎日見かけるものは、不思議と覚えるのではないでしょうか。加えて自分で選んだものなので、お気に入りの物という点も素敵。いい買い物をしたというエピソードが素晴らしい投稿でした。

「自分で持つ！」→ハーネスの意味はどこいった？登園風景に4300いいね

ゆるっと🎀1y(＠amD45216Ja_a)さんの投稿です。小さな子どもとのお散歩は、手をつないでくれなかったり急に走り出したりとハラハラの連続。安全のために、ハーネスを着用させる人もいますよね。



ゆるっと🎀1yさんも、保育園の登園用にハーネスを購入しましたが、いざ娘さんに着せると思わぬ展開が待っていたそうで…。

保育園登園用に買ったハーネス

👶「自分で持つ！」

と言って意味をなさなかったハーネス

持ち手部分を自分で握って自由に歩く姿は、まるで天使のよう。ハーネスとしての意味はなくなってしまったものの、子どものやりたいを尊重してあげるゆるっと🎀1yさんの姿勢は、とっても素敵ですね。



投稿にはほかにも、登園バッグを地面に引きずりながら、一生懸命運ぶ様子も撮影されていました。娘さんはママのマネをするのが好きなのかもしれません。



この投稿には、「自分で持つは面白すぎ」「セルフお散歩状態」「天使が飛び立った」とのリプライが寄せられました。子育ては大変ですが、子どもの自由な発想や行動は愛おしいものです。娘さんのかわいらしい姿にほっこりした気持ちになる投稿でした。

育児中、ふいに訪れる「浄化タイム」に2900いいね

umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0y(@umico12345)さんによる、育児中に感じる癒やしの瞬間についてのエピソードです。子育ては楽しい時間ばかりではないですが、ふいに「あ、癒やされる…」という一瞬が訪れますよね。



umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0yさんもある日、そんなできごとがあったそうです。

こういうシーンに遭遇すると子育てのしんどさが一気に浄化されるのを感じるよ...

子どもたちが安心して幸せそうにしている姿を見ると、親としてはとてもうれしい気持ちになりますね。吐く息が窓について白くなる現象を楽しんでいる2人の背中からは、大切に育てられて安心して生活していることがひしひしと感じられます。それもすべて、umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0yさんや家族が、一生懸命に守ってきたからこそですね。



この投稿には「育児しているといろいろありますが、こういう瞬間がうれしいですよね」「なんかわかる気がします」「愛がいっぱい」といったリプライ、引用ポストがついていました。



姉妹で豊かな時間を過ごしているすてきな1枚。これからもさまざまな愛おしい瞬間を残しておきたくなるような、心温まる投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）