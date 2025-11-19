脈アリかもしれない？女の子の断り文句９パターン
勇気を出して、デートに誘ったものの、女の子からお断りされたこともあると思います。しかし、断り文句でも「まったく脈ナシ」な断り方と「脈アリ」な断り方があるようです。そこで今回は、「脈アリかもしれない？女の子の断り文句９パターン」を紹介させていただきます。
【１】「その日は用事あるけど、来週の火曜日はどうですか？」
別の日程を提案してくれるパターンです。日程があえばデートしてくれるということなので、脈アリです。
【２】「来月は予定を空けておきます。」
スケジュールを優先してくれることをアピールされるパターンです。次回、誘うタイミングを逃さないことが大切でしょう。
【３】「来週まではちょっと忙しいです。」
忙しい期限を教えてくれるパターンです。「しばらく忙しい。」という抽象的な表現よりも、具体的な期間を教えてくれることで、次回、誘うべきタイミングが明らかとなります。
【４】「いつも暇なのに、たまたま予定が入っているんです。」
「いつも暇」という言葉に、「次回、誘ってもらえばＯＫです。」というメッセージが込められている場合があります。
【５】「予定が合わなくて、本当に残念。」
言葉だけではなく、表情からも判断する必要があります。本当に残念そうな表情をしているのであれば、次回はチャンスがあるかもしれません。ただし、演技派の女の子もいるので注意が必要です。
【６】「すごく行きたいんですけど、その日はたまたま予定があって。」
「すごく行きたい」と言ってくれるパターンです。断り文句の「最初の一言」には相手の本音が表れるのではないでしょうか。
【７】「今日だったら、暇だったのにー。」
突然、誘われてもＯＫという合図を出すパターンです。改めて、誘ってみれば、デートの約束を取り付けることができるかもしれません。むしろ、なんとか都合をつけてすぐデートするべきだとも思えます。
【８】「ぜひまた誘ってください！」
社交辞令の可能性もあるので、表情から判断する必要があります。本当に明るい笑顔であれば、もしかしたらチャンスがあるかもしれません。
【９】「その日は、女友達と食事なんです。」
女友達との予定であることをアピールして、男の影をチラつかせないパターンです。男の存在を見せないことは、脈アリのサイン？
「まだチャンスがあるかも！」と思える断り文句は、ほかにはどのような表現があるのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
