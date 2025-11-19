〈人々が旅に焦がれるのは、そこへ行けば何かが待っているのではないか。何かとめぐり逢うのではないかという期待と、日常から離れることでまったく違う自分と出逢えることではなかろうか〉

【写真】伊集院静氏の手書き原稿

11月24日に三回忌を迎える作家・伊集院静氏。30年以上にわたり"運命の一枚"の絵画に出逢うため海外を旅した氏は、新著『美の旅人 イタリアへ』にこう記している。

伊集院氏は「週刊ポスト」で1998年から美術紀行を連載し、『美の旅人』スペイン編・フランス編として刊行（小学館文庫）。未完の遺稿も収録された今回のイタリア編をもってシリーズ三部作が遂に完結した。

イタリア編の大きなテーマのひとつが「ルネサンスとは何か」。その本質を探る対象としてレオナルド・ダ・ヴィンチを選ぶ。ルネサンスの巨匠と出逢ったのは、ルーヴル美術館を訪れた若き日のこと。代表作『モナ・リザ』を前に〈これが名画というものか、程度であった〉という感想を抱く一方、〈いつかこの作品が何であるかがわかるまで何度も鑑賞してみよう〉と考えた。

伊集院氏はこう記す。

〈ともかくダ・ヴィンチには何かがある。ダ・ヴィンチにはルネサンスがある。この一人の画家の辿った軌跡を眺めつつ、イタリアの旅をはじめることにする〉

最初に氏が訪れたのは、ダ・ヴィンチが誕生したヴィンチ村。おそらく500年前と変わらぬトスカーナ地方の山々が織りなす風景が今も残っていた。そして、画家として出発したフィレンツェへ。ウフィツィ美術館では、ダ・ヴィンチが未完で終えた『東方三博士の礼拝』を見る。宗教画ではあり得ない構図を選択した画家の心中、そして、なぜ未完で終えたのか……伊集院氏は思いをめぐらす。

ミラノのサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の一室で『最後の晩餐』を目にした氏は、こう書き記す。

〈──この作品に出逢うために旅に出たのかもしれない……。

六年の間旅に出かけるのを躊躇したり、あきらめかけていたものがすべて払拭された気がした。

沈黙するしかなかった。目の前に燦然と立つ壁画は、私がこれまで鑑賞したどの作品より素晴らしいものだった〉

未完の遺稿となった物語が示唆するもの

伊集院氏はダ・ヴィンチ以外にも、ボッティチェリ、ラファエッロ、カラヴァッジョ、ミケランジェロらの作品と生涯を通じて、ルネサンスの本質に近づこうとする。

新著の冒頭には、伊集院氏が「物語」という形式にこだわって書き下ろした未完の遺稿が掲載されている。貴婦人とその甥がダ・ヴィンチのパトロンになるストーリーでは〈芸術はそれらを支える富、力、運命がなければ何の存在でもない〉と綴られている。

この「ルネサンスとは何か」の答えに迫るために書かれた物語は、作品を支える・鑑賞する側の覚悟や心構えも示唆しているのではないか。名画は作品だけでは成立し得ない。伊集院氏の残した言葉は、現代を生きる私たち"美の旅人"一人ひとりの羅針盤でもある。

【プロフィール】

伊集院静（いじゅういん・しずか）／1950年生まれ、山口県防府市出身。1981年に作家デビュー。『受け月』で直木三十五賞、『機関車先生』で柴田錬三郎賞、『ごろごろ』で吉川英治文学賞、『ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石』で司馬遼太郎賞受賞。2016年に紫綬褒章受章。2023年11月24日逝去。2005年にスペイン絵画読本『美の旅人』、2007年に『美の旅人 フランスへ』を上梓。11月19日発売の『美の旅人 イタリアへ』はシリーズ三部作の完結編となる。

写真／太田真三

※週刊ポスト2025年11月28日・12月5日号