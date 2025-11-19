死者を含むクマによる人身被害が全国各地で相次いでいる。山間部だけでなく市街地にまで出没し、人間の生活を脅かしている状況が続くが、そんななか、AI（人工知能）を活用して「クマと遭遇しやすい場所」を割り出した研究者がいる。地形や環境データ、過去の遭遇情報などをもとにリスクを予測したそのマップが示す「危険エリア」とは──。【前後編の前編】

【拡大画像】過去のクマ遭遇記録などを読み込ませ、今後のクマ遭遇確率をAIが予測 「クマ遭遇地形が丸わかり」マップ（秋田・札幌・東京）

人とクマが交わる場所

クマによる人身被害はどこまで広がるのか──。

今年4月以降の死傷者数は11月上旬までに全国で200人を超え、過去最多を記録した2023年度を上回るペースで被害が拡大。東北各県では市街地や住宅などで人が襲われるケースが相次いだ。

10月に起きた被害のすべてが人里だった秋田県では、クマ対策の"後方支援"に自衛隊が出動する事態に発展している。

これまでクマとの遭遇がなかった地域での被害や目撃情報も続いており、「今後はどこにクマが現われると考えられるのか」を知ることが死活的に重要だ。

そんななか、AIの技術で遭遇リスクを可視化する「クマ遭遇AI予測マップ」が登場した。

開発したのは上智大学大学院の深澤佑介・准教授（応用データサイエンス学位プログラム）。かつて在籍したNTTドコモでは「人口統計データ」分析を手掛けていた。

「エリアごとに人の流れに基づき、移動や店の需要の変化を予測する研究などをしていました。上智大学に移籍した2023年頃、秋田県でクマとの遭遇が激増したのを知り、『クマといつどこで遭遇するのか』についての研究を始めたのです」（深澤氏）

実際、クマの分布域はじわじわ広がっているという。クマ研究の第一人者である小池伸介・東京農工大教授が言う。

「クマの分布域はこの40年間で約2倍になっています。一昔前は、クマは奥山に、人間は平地に住み、その間の中山間地域で耕作や林業が行なわれていました。しかし、少子高齢化や都市への一極集中が進むなかで中山間地域に人がいなくなり、耕作地が放棄されて森に回帰していった。そういった場所がクマの新たな生息地になったのです」

人とクマが隣り合って暮らす状況が生まれてきたなかで、今年や2023年のようなドングリの不作が起きると、クマは通常とは違う行動（市街地への出没）を繰り返すという。

そうした危機的状況に対処するため、AI予測マップでは、過去の遭遇記録に気象・標高・ブナの実の豊凶情報などの自然要因と、人口分布・道路の有無・土地の利用状況といった社会的・環境的要因をAIに学習させている。

「例えば自治体の発表するクマ遭遇の位置情報に、『土地被覆図』を重ねると、落葉樹が多い、湿地であるなど遭遇した場所の土地利用状況がわかります。それ以外にも道路の有無や人口密度、高齢化率などを組み合わせて、"人とクマが交わる場所"を導き出しています」（深澤氏）

AI予測は人の居住エリアを対象にし、1キロ四方ごとに遭遇リスク（クマとの遭遇確率）を5段階で評価している。日常的に人の気配がない山奥などは対象外だ。

その予測精度について深澤氏はこう言う。

「マップでは『●』のグラデーションで示したAI予測のほかに、直近3か月の遭遇地点を『×』で示しています。2021〜2022年度の秋田県内のツキノワグマ遭遇情報をもとにAIに学習させ、秋田県の2023年度の遭遇のケースと照合。すると、AIが『遭遇する』と予測したエリアで実際に遭遇が発生していた割合が6割を超えました」

現在、深澤氏はクマの遭遇情報を公開している全国18自治体についてAI予測マップを作成・公開している。

AI予測マップから何が見えてきたのか。

「（マップの）色が薄い箇所から濃い箇所に向かって遭遇確率が上がっていくわけですが、クマは主食のドングリが実るブナなど落葉樹が多いエリアのほか、川沿いなどの湿地、山間の道路で遭遇していることがわかります。特にマップで遭遇確率が高いのは、山と川に挟まれた住宅周辺であることがわかります」（深澤氏）

AIが学習したデータには前述の通り人口密度や高齢化率などが含まれるが、「過疎化」は重要なキーワードだ。前出・小池氏はこう指摘する。

「森に接しているような農山村は、家の庭に柿や栗が実っていることが多い。それらが収穫されず放置されていると、誘因物となり、クマが森から出てくるのです。過疎化で人の気配が少ないため、クマにとって過ごしやすい場所になっている」

後編記事《【クマ遭遇AI予測マップ】秋田は「危険エリアが広範囲」、札幌は「山沿いの市街地エリアに集中」、東京西部にも危険エリア…市街地で出没事例の近くに川が多い理由》では、秋田県、北海道札幌市、東京都の「クマ遭遇AI予測マップ」の詳細を細かく分析する。

