¤Ä¤¤¤ËË½¤«¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯³¦¤ÎÉåÇÔ¡Ö°ìÈÖ¿¿¤Ã¹õ¤Ê¤Î¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡×
11·î10Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ²ÈÈ¿ÉåÇÔ¶É¡ÊNABU¡Ë¤ÈÆÃÊÌÈ¿ÉåÇÔ¸¡»¡¡ÊSAPO¤Þ¤¿¤ÏSAP¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÈÊ£¿ô¤Î¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹ñ±Ä´ë¶È¡Ê¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¡Ë¤Î¼è°ú¶È¼Ô¤é¤¬¡¢µð³Û¤Î¥ê¥Ù¡¼¥È¤ò¶¯À©Åª¤Ë»ÙÊ§¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ø¿¦»ö·ï¤òË½¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤Î¸½Ìò³ÕÎ½¤ò´Þ¤àÂ¦¶á¤¬ÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤«¤éÌó1²¯¥É¥ë¤ò²£ÎÎ¡¦»ñ¶âÀö¾ô¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Îº¾µ½¤ä¶âÍ»ÈÈºá¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍÆµ¿¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11Æü¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥£¥à¡¼¥ë¡¦¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢NABU¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢10Æü¤Ë¹´Î±¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ¨Ë´¤ò¤Ï¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
17ÆüÉÕ¤ÎThe Economist¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹µð³Û¤ÎÉåÇÔ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÏÀ¶»»¤ÎÆü¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªÂò»è¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÒÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤«¡¢Á´¿È¤Ë´¶À÷¾É¤¬Ì¢±ä¤·»à¤Ì¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¹â´±¤Î¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»öÂÖ¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê¤Î¤À¡£
¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼
¤³¤Î»ö·ï¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê6·î25ÆüÉÕ¡¢7·î26ÆüÉÕ¡¢9·î4ÆüÉÕ¤ÎÀÛ¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ë¡£Èà¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¿ÍÌ®¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ï1979Ç¯9·î19Æü¡¢¥É¥Ë¥¨¥×¥í¥Ú¥È¥í¥Õ¥¹¥¯¤Î´ë¶È²È¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤È¥¹¥Æ¥é¡¦¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¥à¡¼¥ë¤ÎµÁÊì¥¢¥é¡¦¥ô¥§¥ë¥Ð¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤Ï2006Ç¯º¢¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¡ÖRBC¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢¡Ö¥¯¥ô¥¡¥ë¥¿¥ë95¡×¤òÊìÂÎ¤È¤·¤Æ2003Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖStudio Kvartal 95¡×¤Î¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Èà¤Ï¡Ö¥¯¥ô¥¡¥ë¥¿¥ë95¡×¤Î³ô¤ò¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ë¾ùÅÏ¤·¤¿¡£
¥¯¥ô¥¡¥ë¥¿¥ë95¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¬¥ë¥Ò¡Ê²ÉÆ¬»ñËÜ²È¡Ë¤Î¥¤¡¼¥Û¥ë¡¦¥³¥í¥â¥¤¥¹¥¡¼¤¬½êÍ¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1+1¡×¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥í¥â¥¤¥¹¥¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÈà¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥â¥¤¥¹¥¡¼¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ï²áµî¤ËÌ¼¤Îº§Ìó¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡¢¥³¥í¥â¥¤¥¹¥¡¼¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥æ¥À¥ä·Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë»ý¤Á¤Ä»ý¤¿¤ì¤Ä¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
±£¤µ¤ì¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î°Ç
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¸¢ÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²û¡Ê¤Õ¤È¤³¤í¡Ë¤ò½á¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¤³¤ÎµìÍ§¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ï²¼¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â½»µï¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£ÉåÇÔ¤ÇÆÀ¤¿¥«¥Í¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î¼è¤êÊ¬¤¬¤É¤³¤«¤Ë±£¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢11·î10Æü¤Î¸áÁ°6»þ30Ê¬¡¢¥°¥ë¥·¥§¥Õ¥¹¥¡¼ÄÌ¤ê9a¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢2Âæ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¤È1Âæ¤Î¥¸¡¼¥×¤¬Ää¼Ö¤·¤¿¡£NABU¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤¬¸¼´Ø¥Û¡¼¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢15³¬¤È18³¬¤Ë¤¢¤ë¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤ÎÉô²°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿Éô²°¤Ï18³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£11·î12ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥×¥é¥¦¥À¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢303Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÌÀÑ¤ò»ý¤Ä¤³¤Î4Éô²°¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢NABU¤ÈSAP¤ÏÅðÄ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î²ñÏÃ¤ÎµÏ¿¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·×15¥«·î¤Îºî¶È´ü´Ö¡¢1000»þ´Ö¤ËµÚ¤Ö²»À¼µÏ¿¡¢70²ó°Ê¾å¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÎ©·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â¤Þ¤¿¡¢µìÍ§¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÉÔÀµÃßºâ¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤â¥×¡¼¥Á¥ó¤â¡¢ÉåÇÔ¼êË¡¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆ±¤¸·ê¤Îì»¡Ê¤à¤¸¤Ê¡Ë¡×¤Ê¤Î¤À¡£
»²¹Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¼êË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Èà¤Ï¡¢½ÀÆ»¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥«¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°¤ò½ÅÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°·»Äï¤ä¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂç´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤µ¤»¤Æ¡¢¥ê¥Ù¡¼¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉÔË¡¤ÊÍø±×¤ò¤½¤¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤ËÃß¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿µìÍ§¤¬¥í¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°°Ê³°¤Ë¤âÊ£¿ô¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÍÌ¾¤Ê¥Á¥§¥ê¥¹¥È¡¢¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥í¥ë¥É¥¥¥®¥ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£ÈàÌ¾µÁ¤Î²ñ¼Ò¤ò¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¡ÊÁÅÀÇ²óÈòÃÏ¡Ë¤ËÀßÎ©¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÉÔÀµÍøÆÀ¤òÃßºâ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼êË¡¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ñ¥Ê¥ÞÊ¸½ñ¡×¤¬Ë½Ïª¡Ë¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤â¥æ¥À¥ä¿Í¤ÎÍ§¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÀµÍøÆÀ¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¶â¤ÎÊØ´ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤ò¡Ö¥ß¥À¥¹¡×»ö·ï¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Î¥ß¥À¥¹²¦¤Ï¡Ö¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤ò²«¶â¤ËÊÑ¤¨¤ë¼ê¡×¤ÇÍÌ¾¤À¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î¼«Âð¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶â¿§¤ÎÊØ´ï¡×¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÌ¾¾Î¤À¡£
¡Ö¶â¿§¤ÎÊØ´ï¡×¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢2014Ç¯2·î¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÆ¨Ë´¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²«¶â¤ÎÊØ´ï¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢²«¶â¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¤È¶â¥á¥Ã¥¤ÎÀöÌÌÂæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÈ÷¹Í¡Ë¥¸¥§¥ì¥º¥Ë¥ã¥¯µÄ°÷¤¬¡Ö¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë¡¢¶âÀ½¤Î¥È¥¤¥ì¤È¥Ó¥Ç¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥È¥¤¥ì¤Î¼Ì¿¿¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯7·î30Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î¤«¤«¤ï¤ëÉÔÀµ¥ë¡¼¥È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»°¤Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ÚÉÔÀµ¥ë¡¼¥È¡¡§¡Ö¥ß¥À¥¹¡×»ö·ï¡Û
¡Ö¥ß¥À¥¹¡×»ö·ï¤Î³µÍ×¤òÅÁ¤¨¤ëÆ°²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î¼ÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Î¸µ¸ÜÌä¡¢¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤ÎÊÝ°ÂÃ´Åö¼¹¹ÔÌò°÷¡¢»ñ¶âÀö¾ô¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¼Â¶È²È¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é7¿Í¤òÆÃÄê¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬²¼¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¾åÃÊ¤Îº¸¤¬¡¢¥Æ¥£¥à¡¼¥ë¡¦¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ±û¤¬¥¤¡¼¥´¥ê¡¦¥ß¥í¥Ë¥å¡¼¥¯¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤À¤Ã¤¿¥²¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¡Ê¥¬¥ë¥Á¥·¥§¥ó¥³¡Ë¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£±¦¤Ï¡¢¥É¥ß¥È¥í¡¦¥Ð¥½¥Õ¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¡£¤³¤Î3¿Í¤¬¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤È¤Î¼è°ú¶È¼Ô¤Ë¥ê¥Ù¡¼¥È¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤ËËÅµÄ¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ÈNABU¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²¼ÃÊ¤Î4¿Í¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º¸¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤Î¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥Ä¥±¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Ä¥«¡¼¥Þ¥ó¡Ë¤Ç¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤ÎºâÌ³ÉôÌç¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢Èà¤â¹ñ³°Æ¨Ë´¤·¤¿¡Ê¡Ö¥¹¥È¥é¥Ê¡¼¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£¤½¤Î±¦¤Ï¥¤¡¼¥´¥ê¡¦¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤Ç¡¢¼ç¤Ê»ö¶È³èÆ°¤È¤·¤Æ¾ðÊó²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÏÄ¹µ÷Î¥½ä¹Ô¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤ÏÆ±¼Ò¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡Ë¡£
¤½¤Î±¦¤Ï¡¢¥ê¥å¥É¥ß¥é¡¦¥¾¡¼¥ê¥Ê¤Ç¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³èÆ°ÆâÍÆ¤Ï¾¦¶È³èÆ°¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£±¦Ã¼¤Ï¥ì¡¼¥·¥ã¡¦¥¦¥¹¥Æ¥£¥á¥ó¥³¤Ç¡¢Èà½÷¤â¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ê³èÆ°¤Ï¡Ö»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÄ´ºº¤ª¤è¤ÓÀ¤ÏÀ¤ÎÄ´ºº¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤È¥Ä¥«¡¼¥Þ¥ó°Ê³°¤Î5¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢13Æü¡¢¥¾¡¼¥ê¥Ê¤È¥¦¥¹¥Æ¥£¥á¥ó¥³¤ÏÊÝ¼á¶â¡Ê¹ç·×¤Ç3700Ëü¥°¥ê¥ô¥Ë¥ã¢â1Ž¥4²¯±ß¡Ë¤òÊ§¤Ã¤ÆÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤È¥Ä¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡Ë¤¬Èà¤é¤òÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
²¡¼ý¤µ¤ì¤¿400Ëü¥É¥ë¤Î»¥Â«
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¡Ö¥ß¥À¥¹¡×»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ÈÊÆ¹ñÅÔ»ÔÌ¾¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¢¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¡Ë¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿Ì©Éõ¤µ¤ì¤¿¥É¥ë»¥¤ÎÂ«¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤¬NABU¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â400Ëü¥É¥ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
»ÊË¡Áê¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤¬¼Ç¤
¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯5·î¡¢¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£º£Ç¯7·î¡¢Èà¤Ï»ÊË¡Áê¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î·ÐÎò¤«¤é¡¢Èà¤Ï¡¢¸½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¥¹¥ô¥£¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥°¥ê¥ó¥Á¥å¡¼¥¯¡ÊÆ±¡Ë¤ä¡¢º£Ç¯7·î¤Î²òÇ¤Á°¤Ë¼«¿È¤¬ÇÛÃÖ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î´ÉÍý¿¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¤Ê¤ªÆ±Ê¬Ìî¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤Ä¡£11·î12ÆüÄ«¡¢Î×»þ³ÕµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¤ò»ÊË¡Áê¤«¤é²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¥°¥ê¥ó¥Á¥å¡¼¥¯¤âÆ±Æü¡¢¼É½ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¥°¥ê¥ó¥Á¥å¡¼¥¯¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Ç¡¢¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¤¬Âç¿ÃÅö»þ¤ËÉûÂç¿Ã¤òÌ³¤á¡¢´Ä¶¡¦Å·Á³»ñ¸»Áê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï12Æü¸á¸å¡¢¥æ¥ê¥ä¡¦¥¹¥ô¥£¥ê¥Ç¥ó¥³¼óÁê¤È¾ÜºÙ¤Ê²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âç¿Ã¤Ï¸½¿¦¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö¥ß¥À¥¹¡×»ö·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁõ¤¦Êý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤À¤¬¡¢11·î12Æü¡¢NABU¸¡»¡´±¤Ï¡¢¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤é¤ÎÅðÄ°µÏ¿¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¤òµó¤²¤¿¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾ðÊó¤ò»²¾È¡Ë¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡Ö¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊSMS¡Ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÅðÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¤¬¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤ËÂçÅýÎÎ¤Ë²¿¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤¬¡Ö¥²¥ë¡Ê¥²¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¡Ë¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ÊÈà¤é¤Ï¥í¥·¥¢¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ï¥ë¥·¥§¥ó¥³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥²¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥§¥ó¥³¡×¤È¤¤¤¦¥í¥·¥¢¸ì¤ò¤¢¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡ÚÉÔÀµ¥ë¡¼¥È¢¡§¥Á¥§¥ë¥Ë¥·¥ç¥ÕÁ°Éû¼óÁê¡Û
11·î14Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²ÈÈ¿ÉåÇÔ¶É¡ÊNABU¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à±ø¿¦»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¸µÉû¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÀµÃßºâ¤ÎÍÆµ¿¤Ç¹ðÈ¯¾õ¤òÁ÷Ã£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥ì¥¯¥·¡¼¡¦¥Á¥§¥ë¥Ë¥·¥ç¥ÕÁ°Éû¼óÁê¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥Ù¡¼¥È·×²è¤ÇÌó143Ëü¥É¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥×¥é¥¦¥À¡×¤¬11·î12ÆüÉÕ¤ÇÊó¤¸¤¿¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î¡ÖÆÚ»ô¤¤¤¿¤Á¡×¡£ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬ÀïÁèÃæ¤Ë¹ñ¤òÎ¬Ã¥¤·¤¿ÊýË¡¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¿¿Áê¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥ë¥Ë¥·¥ç¥Õ¤¬¹ë²Ú¤Ê4Åï¤Î·úÃÛ¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
NABU¤ÈSAP¤Ï4Åï¤Î·úÀß»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë20·ï¤Û¤É¤ÎÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¥§¥ë¥Ë¥·¥ç¥Õ¤¬·úÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾Úµò¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤«¤é²£ÎÎ¤·¤¿»ñ¶â¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î±Æ¤Î¶â¸Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÀßÈñ¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î4Åï¤¬¤À¤ì¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Åï¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö¥¹¥È¥é¥Ê¡¼¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢°ÅÞ´Ö¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤À¡£µ»ö¤Ï¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤¬¥Á¥§¥ë¥Ë¥·¥ç¥Õ¤ò¡ÖÎÉ¤¤¿ÍÊª¡×¤È¤·¤Æ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ë¿äÁ¦¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥Ë¥·¥ç¥Õ¤ÎºÊ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Î¥¨¥ì¥Ê¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥«¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¤Ï¥Á¥§¥ë¥Ë¥·¥ç¥ÕÉ×ºÊ¤ÎÌ¼¤ÎÀöÎé¼°¤ò¹Ô¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬ÂçÅýÎÎ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¥§¥ë¥Ë¥·¥ç¥Õ¤Ï¥¡¼¥¦½£ÃÎ»ö¡¢ÃÏ°è³«È¯¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñÂç¿Ã¡¢¹ñ±ÄÀÐÌý¥¬¥¹²ñ¼Ò¥Ê¥Õ¥È¥¬¥º¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯ÉÜ¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»ö·ï¤ÇÂ£¼ýÏÅ¤ª¤è¤Ó¿¦¸¢ÍðÍÑ¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£7·î¤Ë1²¯2000Ëü¥Õ¥ê¥ô¥Ë¥ã¡ÊÌó4Ž¥4²¯±ß¡Ë¤ÎÊÝ¼á¶â¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±·î²¼½Ü¡¢Éû¼óÁê·ó¹ñÌ±Åý¹çÂç¿Ã¤Î¿¦¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÉÔÀµ¥ë¡¼¥È£¡§·³»ö´ë¶È¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
ÊÌ¤ÎÉåÇÔ¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤È¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤äÄ¹µ÷Î¥½ä¹Ô¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¤ÎÀ½Â¤³«È¯´ë¶È¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ÎÀÛ¹Æ¡ÖÉåÇÔ¤Þ¤ß¤ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³»ö»º¶È¡§¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¼þÊÕ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¹õ¡×¡×¤Ç¾Ü½Ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢8·î29ÆüÉÕ¤Î¡Ö¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤ÎÆÃ¥À¥Í¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿··¿½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ö¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡×¥á¡¼¥«¡¼¡¢±ø¿¦ÁÜºº¤ËÄ¾ÌÌ¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈó¸ø¼°¤Î¼õ±×¼Ô¤È¤µ¤ì¤ë¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬NABU¤ËÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
NABU¤Îµ¿ÏÇ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¯ÉÜ·ÀÌó¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤ò¶¡µë¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÉôÉÊ¤Î²Á³Ê¡¢UAV¤Î¿ôÎÌ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¿åÁý¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥´¥¢¥È¥à¤Ø¤ÎÇ¼Æþ»ñºà¤Ê¤É¤ò¿åÁý¤·¤·¤Æ¥ê¥Ù¡¼¥È¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
Àè¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥×¥é¥¦¥À¡×¤Ë¤è¤ëµ¿ÏÇÊóÆ»¸å¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô¼°¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´ë¶È¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÛÈ½¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿²ñÏÃ¤ÎÃÇÊÒ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤Ï¡¢Æ°°÷¤òÌÈ¤ì¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ³°¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀµ¼°¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡Ö¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£Ï¿²»¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤¬Æ±»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÊÌ¤Î¼Â¶È²È¡¢¥Ä¥«¡¼¥Þ¥ó¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó¿Í¤Ï¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤¬ºÇ¶á¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÀµ¼°¤Ê¿¦¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤ÎÀµ¼°¸ÛÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ò¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤¬¸ÛÍÑ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÀÇ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ä¥«¡¼¥Þ¥ó¤Ï²ñ¼Ò¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
SAP¤Î¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±Ä£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤Ï¡¢º£Ç¯3·î19Æü¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ü¸·Îá²¼¤Ç¤Ï¡¢18ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÃËÀ¤ÏÎã³°¤ò½ü¤½Ð¹ñ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥ë¥»¥ó¥³¤Ï2018Ç¯1·î¤«¤éº£Ç¯8·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢²ü¸·Îá²¼¤ò´Þ¤à·×26²ó¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤ÏÀï»þÃæ¡¢Í¥ÀèÅª¤ÊËÉ±Ò·ÀÌó¶È¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤ÊÆÃ¸¢¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¿ô¤ÎÃËÀ½¾¶È°÷¤¬Æ°°÷µÁÌ³¤ª¤è¤ÓÅÏ¹ÒÀ©¸Â¤«¤éÌÈ½ü¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Ï¹ñËÉÁêÅö»þ¤Î¥ë¥¹¥Æ¥à¡¦¥¦¥á¥í¥¦¤Ê¤¤¤·¥¦¥á¥í¥Õ¡Êº£Ç¯7·î¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ²ñµÄ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë¤Ë¤â¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡ÖÉåÇÔÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬9·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥á¥í¥Õ¤Î²ÈÂ²¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë8·ï¤Î¹âµéÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö¥í¥·¥¢¿·Ê¹¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
±ø¤ì¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
11·î14ÆüÉÕ¤ÎNYT¤Ï¡¢¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï±ø¤ì¤¿¡½¡½±ø¿¦µ¿ÏÇ¤¬Èà¤ÎÂ¦¶á¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÊó¤¸¤¿¡£µ»ö¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¡Ö½À¤é¤«¤ÊÉ½¸½¡×¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥ß¥À¥¹¡×»ö·ï¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï»ö·ï¤òÄÙ¤¹¤¿¤á¤ËË¡Î§²þÀµ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤À¡Ê¤³¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤¬ÀÛ¹Æ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³ÆÃÏ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÈ¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡×Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃÏÀ¯³Ø¡×Ï¢ºÜ¡Ê101¡Ë¡§¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡á°Ëâ¡×ÁûÆ°¤Î顚Ëö¤È¶µ·±¡Ê¾å¡¢²¼¡Ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ë¡£
º£Ç¯7·î¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÈ¿ÉåÇÔµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëNABU¤ÈSAP¤ÎÆÈÎ©À¤òÄÙ¤½¤¦¤È¤·¤ÆÏª¹ü¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤â¤Ã¤È¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÈ¿ÉåÇÔ±¿Æ°²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢È¿±ø¿¦¹ÔÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥ô¥£¥¿¥ê¡¼¡¦¥·¥ã¥Ö¥Ë¥ó¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤¬¹ñ²ÈÁÜºº¶É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¼ÌòÆ¨¤ì¤äº¾µ½¤ÎÍÆµ¿¤Ç11Æü¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÃé¼Â¤Ê»Ù»ý¼Ô¥ë¥¹¥é¥ó¡¦¥¯¥é¥Õ¥Á¥§¥ó¥³¤¬¡¢¿·¸¡»öÁíÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ËÄóµ¯¤µ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤À¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£7·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¸¡»öÁíÄ¹»öÌ³½ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°Â¶É¡ÊSBU¡Ë¤ª¤è¤Ó¹ñ²ÈÁÜºº¶É¤Ï¡¢NABU¤ÎÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£7·î22ÆüÄ«»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19¿Í¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë80·ï¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ô¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡Ê¡Ö¥á¥É¥¥¡¼¥¶¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£NABU¿¦°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï2021Ç¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤³¤ÎÁÜºº¤¬×ó°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£NABU¤ÈSAPO¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤Î¸ý¼Â¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¹´Â«¤µ¤ì¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬¥í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ò¤â¤ÄNABU¤Î·º»öÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¥ë¥¹¥é¥ó¡¦¥Þ¥Ï¥á¥É¥é¥¹¥í¥Õ¤¬¤¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Î¿¦°÷¤Ï¹ñ²ÈÈ¿µÕºá¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢SBU¤Ï¡¢¥Þ¥Ï¥á¥É¥é¥¹¥í¥Õ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤¿¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉµÄ°÷¥Õ¥§¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥ê¥¹¥Æ¥ó¥³¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÜºº¤òÄÙ¤·¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼
7·î22Æü¡¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¥í¥·¥¢¥¹¥Ñ¥¤¤Î¶¼°Ò¤òÍýÍ³¤Ë¡¢±ø¿¦ÂÐºöµ¡´Ø¤ÎÆÈÎ©À¤òÀ©¸Â¤¹¤ëË¡°Æ¤ÎµÄ²ñºÎ·è¤òµÞ¤¬¤»¤¿¡£7·î22Æü¸áÁ°¡¢µÄ²ñ¤ÎË¡¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÎ×»þ²ñµÄ¤ò³«¤¯¡£²ü¸·Îá²¼¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë·º»öÁÊ¾ÙË¡¤Î²þÀµ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ÆÂè12414¹æ¤Î½¤Àµ°Æ¤¬¿³µÄ¤µ¤ì¤¿¡£Ë¡°Æ12414¹æ¤ÎÅö½é°Æ¤Ï¡¢²ü¸·ÎáÃæ¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÁÜº÷¼êÂ³¤¤Î´ÊÁÇ²½¤òµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÇ½ªÈÇ¤Ë¤Ï¡¢NABU¤ÈSAP¤Î¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë½¤Àµ°Æ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤Î½¤Àµ°Æ¤ò¾µÇ§¤·¡¢Æ±Æü¡¢ÂçÅýÎÎÇÉÈ¶¡Ö¿ÍÌ±¤ÎÊô»Å¼Ô¡×¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢½¤ÀµË¡°Æ¤òµÄ²ñ¤ÎµÄÂê¤È¤·¡¢ºÎ·è¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Î±Æ¶Á¡×¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëµ¡´Ø¤ÎÆÈÎ©À¤ò¼å¤á¤ëÉ¬Í×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¸¡»öÁíÄ¹¤Î¤â¤È¤ËNABU¤äSAP¤ò½¾Â°¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ËÉÔÍø¤ÊÁÜºº¤äµ¯ÁÊ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ë¡°Æ¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¡¢23Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Æ°¤¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ÔÌ±¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿ÂÐ¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÈ¿Æ°Åª¤«¤ÄÆÈºÛÅª¤ÊÃÆ°µ»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¤½£¤Î°ìÉôÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤â·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¤¹¤°¤ËÅ±²ó¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡Ê¤¿¤À¤·¡¢Æ±¤¸¤¯ÀìÀ©Åª¤Ê¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤Î¤³¤¦¤·¤¿Ë½µó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ½ÌÌ¾å¤ÏÉ½Î©¤Ã¤¿È¿È¯¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
Êø¤ì¤æ¤¯¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼Äë¹ñ
¤·¤«¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ø¤ÎÁÜºº¤¬¤ª¤è¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹©ºî¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î¸¢ÎÏ¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°Â¶É¡ÊSBU¡Ë¤È¸¡»¡Áí¶É¤¬9·î6Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥Õ¥ê¥¹¥Æ¥ó¥³µÄ°÷¤ò¹´Â«¤·¤¿¡Ê¡Ö¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤Ï¥Õ¥ê¥¹¥Æ¥ó¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢NABU¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î±Æ¶Á¡×¤ò¾Ú¸À¤µ¤»¤Æ¡¢NABU¤ÎÁÜºº¼«ÂÎ¤òÈÝÄêÅª¤Ë¸«¤»¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤é¤Î¡Ö°¤À¤¯¤ß¡×¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11·î4Æü¤Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤«¤é²¤½£µÄ²ñ¡¢Íý»ö²ñ¡¢²¤½£·ÐºÑ¼Ò²ñ°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÅÁÃ£Ê¸½ñ ¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬EU¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²þ³×¤òÉ¾²Á¤·¤¿Êó¹ð½ñ¡ÖUkraine 2025 Report¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉåÇÔËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö°¤À¤¯¤ß¡×¤Î¼Â¹Ô¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¾Ò²ð¤·¤¿7·î¤ÎÎ©Ë¡Áû¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤Ï7·î¤ËË¡Î§¤òºÎÂò¤·¡¢NABU¤ÈSAPO¤ÎÆÈÎ©À¤Î¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÊÝ¸îÁ¼ÃÖ¤ò²òÂÎ¤·¡¢¤½¤Î±¿±Ä¶ÈÌ³¤òÀ¯¼£Åª¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¸¡»öÁíÄ¹¤Î¸¢¸Â²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²þÀµ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉåÇÔËÉ»ß¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÃø¤·¤¯¼å¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡¢¤ÈÅª³Î¤Ë¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÈ¿ÉåÇÔ¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÉåÇÔËÉ»ß¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¸²Ãø¤Ê²þ³×¤ÎÀ®²Ì¤ò¸åÂà¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î±ø¿¦ÁÊ¾Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¼êÂ³¤¤ÎÃÙ±ä¤äË¸³²¤ËÂÐ½è¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£»þ¸ú¤È¤½¤ÎÃæÃÇ¡¦Ää»ß»öÍ³¤Ï¡¢²¤½£¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢Ä´À°¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Äó¸À¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö°¤À¤¯¤ß¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼Â¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢NABU¡¦SAP¤¬Àè²ó¤ê¤·¤ÆÅ´ÄÈ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤¬º£²óÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡Ö¥ß¥À¥¹¡×»ö·ï¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤È¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤¬·³È÷¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤âÉåÇÔ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥ëÃæ´µ¼Ô¤Ë¼ò¤òÂ£¤ë»ÅÂÇ¤Á
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³µÀâ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤Þ¤º¡¢µð°¤Ç¤¢¤ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤¬¼óËÅ¼Ô¤È¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÉåÇÔ¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬ËÜÅö¤Î¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£ÊÃ¤·¤Ä¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼°ìÌ£¡×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤ò±£¤½¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¡£¤½¤ÎÅµ·¿¤¬¥¤¥§¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤Î¸ÜÌä¡¢¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥Ý¥É¥ê¥ã¥¯¤À¡£¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ëÉåÇÔ¥¹¥¡¼¥à¤ÎÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤¬¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ËÎ±¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿²áµî¤«¤é¤ÎÏÀÍýÅª¤ÊÈ¿¶Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èà¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î¡Ö°¡×¤ò¥í¥·¥¢¤Ëµ¢¤½¤¦¤È¤¹¤ëÉÔÀ¿¼Â¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÏÀÍý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ê11·î13ÆüÉÕ¤Î¥Ý¥É¥ê¥ã¥¯¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥°¥é¥à¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï²¤½£¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤À¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÀïÁè¤ò¤Ä¤Å¤±¤µ¤»¤¿¤á¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ö¿¿¤Ã¹õ¡×¤Ê¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Îºá¤òÌä¤ª¤¦¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¤òÆ¨Ë´¤µ¤»¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÏÅöÌÌ¡¢Èà¤ÎÉåÇÔ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤È¤¤¤¦·ùµ¿¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë¿ÍÊª¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÉåÇÔ¤òÍýÍ³¤Ë»Â¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÉåÇÔÌäÂê¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥¤¥§¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤ä¡¢Èà¤Î»Ò»ô¤¤¥æ¥ê¥ä¡¦¥¹¥ô¥£¥ê¥Ç¥ó¥³¼óÁê¤òÂà¿Ø¤µ¤»¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤Î¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤¦¤ë¤À¤í¤¦¡£
½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢NABU¤äSAP¤ÏÅö½é¡¢ÊÆÌ±¼çÅÞ¼çÆ³¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉåÇÔËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤¬È´¤±¤¿¸å¤Ï²¤½£½ô¹ñ¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç²¿ÅÙ¤âÎÏÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²¤½£¤Î¼ç¤¿¤ëÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤Ï¡ÖÀïÁè°Ý»ýÇÉ¡×¤À¤«¤é¡¢Èà¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀïÁè·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö°¤À¤¯¤ß¡×¤ò¤á¤°¤é¤»¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ê¤Î¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬ÀïÁè³«»Ï°Ê¹ß¡¢EU¤È¤½¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤½¤Î¹ñÌ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á1776²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó32Ãû±ß¡Ë¤òÆ°°÷¤·¤¿¡×»ö¼Â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ò²óÈò¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¥ß¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Á¡¦¥²¡¼¥È¡×¤ËÌÜ¤òâÔ¡Ê¤Ä¤à¡Ë¤ë¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¿ÍÊª¤ò¹´ÃÖ½ê¤ËÁ÷¤êºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤ë¡¢¢ÉåÇÔÂÐºö¤È¹ñ±Ä´ë¶È¤Î´ÉÍý¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¥×¥í¥°¥é¥à¤òºîÀ®¡¦¾µÇ§¤¹¤ë¡½¡½À¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¤½£Â¦¤ÏÆâ³°¤ÎÀ¤ÏÀ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥§¥ë¥Þ¡¼¥¯ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤Î¼ó¤ò»Â¤ë¤³¤È¤µ¤¨Ç÷¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Ê¼°÷ÉÔÂ¤ËÇº¤à·³¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Æ°°÷Ç¯Îð¤ò25ºÐ¤«¤é22ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
11·î17Æü¡¢²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Î¥¦¥ë¥¹¥é¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ç¥¢¡¦¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢EU³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ´Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î2026¡Á2027Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë»ÄÂ¸»ñ¶â¼ûÍ×¤ò1357²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó24Ž¥4Ãû±ß¡Ë¤È»î»»¤·¡¢¤½¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»ñ¶â¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åà·ë¤µ¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤Î»ñ»º¤òÍøÍÑ¤·¤¿Í»»ñ¤ò´Þ¤à3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤ÈÄÌÃÎ¤·¤¿¡Ê¡Ö¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¡×¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤ÏÀïÁè·ÑÂ³¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÃæÆÇ¤Î´µ¼Ô¤Ë¥¦¥©¥Ã¥«¤ò¤â¤¦°ìÈ¢Á÷¤Ã¤Æ½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ª¥ë¥Ð¥ó¼óÁê¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬Àµ¤·¤¯»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
ËÜÅö¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉåÇÔ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉôÌç¤ä·³»öÉôÌç¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å´Æ»ÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢Í¢Á÷ÎÌ¤¬¸º¤Ã¤ÆÍ¾¤Ã¤¿ÅÅÎÏ¤ò°Ç¤ËÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅ´Æ»¤ÎÆâÉô´Ø·¸¼Ô¤ò²ð¤·¤¿Æ°°÷ÌÈ½ü¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤òÈÎÇä¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉåÇÔ¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢Àï¶·¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÇÔ¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¡£
¤³¤ó¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÀïÁè¤ò¤Ä¤Å¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡×¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤²¤½£¤ÎÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤ÏÈÜÎô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÀ¿¼Â¤À¤È»ØÅ¦¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÈãÈ½¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¥È¥é¥ó¥×¤¬±£ÊÃ¤¹¤ë¸½ÂåÊÆ¹ñ¡ÖÅÛÎìÀ©¡×¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ÂÂÖ¤òË½¤¯¡ª
