お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が１７日、自身のインスタグラムを更新。タレント・渡辺直美とのアメリカ旅を報告した。

「まとまったお休みをいただき、直美ちゃんと遊びに行きました！」と投稿した春菜。「ニューヨークとフロリダ！最高に楽しかった！！毎日爆笑！！寝る直前までしゃべりまくり！もう８割寝ててもしゃべってた！」と振り返った。続けて「まずは、フロリダにあるＤｉｓｎｅｙ’ｓ Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ Ｓｔｕｄｉｏｓのレストランにて。ミッキー、ミニー、プルート、グーフィーがテーブル回ってきてくれてテンションぶち上がり！」とつづり、ミッキーとのスリーショットをアップ。「ミッキー！カメラ見てぇ！な４枚と（わたしと直美ちゃんも微妙にズレてるｗミッキーのこと言えない）力いっぱい愛で包んでくれたプルートと！！プルートに一回、吸収合併されてるよね みんな大好きだ！！！」と記し、プルートとのハグで完全に顔が見えなくなっている“愛されショット”を披露した。

この投稿にファンからは「プルートとの戯れ最高です」「プルートに食されてる」「大好きコンビ拝めて嬉しい」などの声が寄せられた。