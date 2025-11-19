芸人コンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおさんが18日までにオフィシャルブログを更新し、近況を報告した。姫路でのイベント後、観光の最後に食べたという駅そばが絶品だったとして紹介している。



【写真】「めちゃくちゃ美味しかった！」サンド伊達さんが堪能した姫路駅の駅そば

伊達さんは、「今日は、姫路にて早坂営業の２回公演！」とはじめ、兵庫県姫路市で、芸能事務所「人力舎」の早坂さんが企画する公演に参加したことを報告。「美味しいご飯もいっぱい頂きましたー！」「合間には、姫路城にも行って…遠くから写真も撮って来た」と、仕事の合間に姫路観光を楽しんだことをつづった。



その中で伊達さんは、帰りがけに食べた姫路駅にある駅そばを紹介。「帰りに、姫路駅の中にある駅そば発祥のお店で蕎麦を手繰る」「流石だ、早坂さんが美味いって仰るだけあって、めちゃくちゃ美味しかった！ あぁ〜しらきも一緒でした」とコメントし、芸人のあぁ〜しらきさんと、大きなお揚げの乗った蕎麦を堪能した時の写真もアップしていた。



ネット上では「姫路のえきそば、中華そばっぽい麺をそばの和風だしでいただく、不思議な感覚の食べ物でしたが、とてもおいしかったですね」「姫路駅の中のおそばの店 唐揚げ入りの…美味しかったです」などのコメントがあった。