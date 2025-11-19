「友達にジャンプしてもらったら奇跡みたいな写真撮れた」



【写真】天空の鏡みたいな写真の全景を見る

こんなポストをされたのは、はるはら（@haruhara_kun）さん。



香川県三豊市の「父母ヶ浜」で撮影されたという一枚は、まるで天使が舞い降りたような幻想的なシルエットが印象的です。投稿には感嘆の声が寄せられました。



「映画のワンシーンみたい」

「光の加減が神がかってる」

「構図完璧すぎる…」

「奇跡の一瞬を捉えてて感動した」



ポストをされたはるはらさんにお話を伺いました。



――写真はどこで撮影されたのでしょうか？



「香川県の父母ヶ浜で、夕方の16時42分に撮影しました」



――「友達にジャンプしてもらった」とのことですが？



「もともとリフレクションが有名な場所で、干潟の潮だまりの前に立ってもらって、水面スレスレから撮ることで反射させています」



――実際に撮れた写真を見たときは？



「めちゃくちゃシルエットが綺麗でテンションが上がりました。リフレクションだけだと、実は他の人とあまり違いのない写真になるので、貴重な思い出を残せて嬉しくなりました」



――撮影された日の雲の感じや光の加減も素晴らしいです。



「天候についてはたまたますごく綺麗な日でした。背後に薄明光線が出ていますが、なかなかこういう日には出会えないので、すごく運がよかったと思います」



――写真の中で特にお気に入りのポイントは？



「シルエットがまるで天使が降りてきてるようで、しかも後光がさしてるみたいに見えるところもすごくお気に入りです」



――写真を通して伝えたいことは？



「いろんな場所に旅行して、そこでみた素敵な景色をいろんな人に見てもらえたらなと思い、写真を投稿しています。



風景は一期一会で、行くたびに違った景色が見れるのがいいところだと思います。



私の写真を見ていいな、と思った人は、ぜひ自分でも訪れてみて、そしてもしよければ、同じようにその場所の素敵な姿を、他の人にも見せてくれたらとても嬉しいです」



天空の鏡のような写真が撮影できる「父母ヶ浜」。夕方の干潮時間のタイミングがベストなようです。三豊市観光交流局の公式サイトでも、詳しく紹介されています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）