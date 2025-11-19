ロサンゼルス・ドジャースのブレイク・スネル投手（32）の妻ヘイリーさんが2025年11月17日、自身のインスタグラムを更新。笑顔のファミリーショットを披露した。

「trophy tour complete」

ヘイリーさんは、「trophy tour complete」（編訳：トロフィーツアーを完走）とし、米プロフットボールNFLの試合観戦時の仲睦まじい家族ショットを投稿した。

ワールドシリーズ2連覇を達成したドジャースの優勝トロフィーをお披露目する「トロフィーツアー」への参加で大忙しだったスネル投手だったが、これでひと段落がついたようだ。

インスタグラムに投稿された写真では、ヘイリーさんは黒いアウターを羽織り、黒いパンツを着用。そして、シャネルの黒いブーツに、手にはシャネルのバッグを持ったコーデだ。抱っこ紐を身につけて、子供を抱っこして、笑顔を見せていた。

スネル投手は、優勝トロフィーを持ち、この日は白いインナーに淡いカラーのシャツ、ベージュのパンツというスタイル。ヘイリーさんに寄り添い、笑顔をみせていた。