古代エジプトの庶民が信仰した神々【眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話】

【COLUMN】古代エジプトの庶民が信仰した神々

庶民が信仰した神は、王が崇める神とはまた別の存在でした。庶民の神は神殿の奥深くに祀られているのでなく、各家庭に設けられたささやかな祭壇に祀られたり、加護を求めて身につける護符の形だったりしました。人々は日々、神の存在を身近に感じながら、家族の安全と健康、幸せを祈りました。

なかでもベス神とタウェレト女神は、広く親しまれました。ベス神は大きな頭の三頭身で、舌を突き出しています。出産・病気から女性や子どもを守るほか、酒宴や婚礼もつかさどります。魔除けの役割もしました。

古代エジプトでは神や人物は横向きで描かれましたが、ベス神は正面向きです。これはエジプトの南にあったヌビアに起源をもち、その美術表現の影響とされます。タウェレト女神は、いろいろなものが合体した姿です。カバの頭にライオンの脚、背と尾はワニで、手に護符を持っています。川の神であると同時に女性、妊婦、出産、乳幼児の守護神とされました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 古代エジプトの話』著：河合 望（エジプト学者・考古学者／筑波大学人文社会系教授）