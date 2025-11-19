「内視鏡検査することになった」「ふーん」夫の無関心が突き刺さる【バイバイ! クソ旦那 Vol.7】
この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。
■これまでのあらすじ
ワンオペ育児に追われる妻は、夫が「サオリ」という女性とやり取りをしていることに気付いてしまう。しかし息子もいるため、探偵を雇い相手女性との証拠写真まで確保するも、離婚を決断できずにいた。そのうえ体調も崩してしまう。しかし夫は朝帰りするようになっていく。
体に限界が
もう諦めた
体の不調が続いて病院へ行くと、医師からは「早めに検査をしたほうがいい」と言われて、内視鏡検査を受けることに。
家に帰って、そのことを夫に伝えたけれど、返ってきたのは「ふーん」の一言だけ。
何も感じないのだろうか。
妻が苦しんでいても心配すらしない人と、同じ家にいる意味ってあるのでしょうか…。
それでも息子のために、まだ耐えるべき？
悩める妻の決断は…？
『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』
企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)
企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)
結婚前から、家事に協力的ではなかった夫。不満を抱えながらも、結婚したら、子どもが生まれたら…、きっと変わってくれる。そう信じて一緒になったのに…。現実は、ワンオペ育児とパートで寝る時間も心の余裕もない中、夫は若い女と楽しんでいた。ワンオペ×サレ妻の逆襲劇がここに―。
