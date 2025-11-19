この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。

■これまでのあらすじ

ワンオペ育児に追われる妻は、夫が「サオリ」という女性とやり取りをしていることに気付いてしまう。しかし息子もいるため、探偵を雇い相手女性との証拠写真まで確保するも、離婚を決断できずにいた。そのうえ体調も崩してしまう。しかし夫は朝帰りするようになっていく。



体に限界が



企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)

いつまで耐えられるんだろうもう諦めた体の不調が続いて病院へ行くと、医師からは「早めに検査をしたほうがいい」と言われて、内視鏡検査を受けることに。家に帰って、そのことを夫に伝えたけれど、返ってきたのは「ふーん」の一言だけ。何も感じないのだろうか。妻が苦しんでいても心配すらしない人と、同じ家にいる意味ってあるのでしょうか…。それでも息子のために、まだ耐えるべき？悩める妻の決断は…？気になる続きは書籍でご覧ください！(ウーマンエキサイト編集部)