◇サッカー国際親善試合 日本 3-0 ボリビア(18日、国立競技場)

日本は年内最後の試合に3ゴールをあげて快勝。試合後、遠藤航選手が内容を振り返りました。

前半4分に鎌田大地選手のゴールで先制すると、後半も追加点をあげて無失点で試合を終える、理想的な試合運びを見せた日本。遠藤選手は「立ち上がりから自分たちが主導権を握り、入り方が良かった。相手にボールを持たれる時間があった中でしっかり我慢して後ろは0(失点)で抑えながら、3点取って勝つことが出来たので良かった」と試合を総括しました。

14日のガーナ戦では出番のなかった遠藤選手でしたが、この試合はフル出場しました。「所属クラブであまり試合に出ていないのですが、しっかりと高いパフォーマンスを出さなければいけないという思いでプレーしました」と明かした背番号6。

「チーム全体をしっかりオーガナイズすることだったり、難しいときにどう守ったらいいかというのは意識してやりました。今日に関しては監督が100試合目なので勝利で終わることが出来て良かった」と、森保一監督のメモリアルな試合を勝ちきったことを喜びました。

「もちろん全てに満足しているわけではない」と来年開催のワールドカップへ向けて気を引き締めた遠藤選手。「まずは所属クラブにみんな帰って、3月にいい顔をして会えるように頑張っていければ」と、次の代表活動へ向けて意気込みました。