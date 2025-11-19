2026年2月15日よりWOWOWにて放送・配信される織田裕二主演の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』の予告が公開され、新たに玉山鉄二らの出演が発表された。

累計発行部数1160万部を突破している北方謙三の歴史大河小説『大水滸伝』シリーズを北方の新たな解釈をもとにアレンジし、再構築した“北方版”『水滸伝』全19巻を初映像化する本作。腐敗した世を憂い、法に背いてでも正義を貫こうとする“はみ出し者たち”の叛逆の物語だ。主人公・宋江役の織田をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠らがキャストに名を連ねている。

腐敗がはびこる乱世に、正義を信じるひとりの下級役人が立ち上がった。その名は宋江。彼が記した“世直し”の書『替天行道』は、時代に抗う者たちの心を震わせる。裏社会に生きる者、軍を追われた者、すべてを捨てた者たちが、旗のもとに集結。戦う理由は違えど、志はひとつ。信じる者のため、旗のもとに集結した108人が、国家という巨大な敵に挑む。

玉山が演じるのは、叛乱対策を担う幹部として宋江の前に立ちはだかるのが李富役。現代にも通じる「理不尽な権力に抗う意志」と「仲間との絆」を、壮大な群像劇として描く本作において、主人公・宋江が率いる梁山泊のメンバーたちが立ち向かうのは、腐敗した国家権力。その国家権力側で彼らを迎え撃つのが、情報収集や秘密工作を担う、いわゆる国家のスパイ機関「青蓮寺」。国を裏から動かす存在として、あらゆる手段で反体制の芽を摘み取る。その意志がこの国の命運を左右していると言っても過言ではない青蓮寺の中で、叛乱対策を担う幹部として宋江の前に立ちはだかるのが李富である。彼もまたこの国の行く末を想っている。国を倒して新たに作り直すことを目指す宋江とは異なり、傾いた国は内側から立て直すべきだ、という思想を持つ。国家にとって危険の種となり得る梁山泊を潰すことに執念を燃やす李富は、宋江らにとって最大の敵となる。

あわせて公開されたビジュアルでは、不敵な笑みを浮かべた李富（玉山鉄二）の姿が。そして場面写真では、国の未来と己の正義、その狭間で葛藤しながらも、迷いなく突き進もうとする力強い眼差しが捉えられてる。

本作に李富として参加した玉山は、「（もともと）作品に対する想いが強くあった」ため、撮影前は緊張や責任感も感じていたという。李富という役については、「とてもプライドが高い一方で、虚勢を張って自分を強く見せている人間っぽいキャラクター」と語り、「本作には立場の異なる様々なキャラクターが登場しますが、みんな正義を掲げて戦っています。なので様々な立場に立って見ていただければ」とコメントしている。

また、梁山泊の面々の前に立ちはだかる“強大な敵”役として、大塚明夫、木幡竜、牧島輝、浜田信也、竹森千人、増田修一朗、池田成志、宮下修司、萩原聖人、神尾佑、八木将康の出演も決定した。

大塚が諜報組織・青蓮寺の総帥であり、李富の上司にあたる冷徹な男・袁明役、木幡が蓮寺のメンバーとしては、暗殺や工作を生業とする「闇軍」の隊長・王和役、牧島がその副官である高廉役をそれぞれ担当。さらに、青蓮寺の幹部として、禁軍担当の蒼英を浜田、民政担当の何恭を竹森、地方軍担当の呉達を増田が演じる。そして、帝の直属軍である「禁軍」の大将で、腐敗した権力の象徴とも言える高俅役に池田、高俅の部下である陸謙役に宮下が決定した。

一方、宋江らに立ちはだかるのは国家権力だけではない。宋江と晁蓋が奪取を狙う、志を失った賊徒が跋扈する砦。その砦の賊徒を束ねる頭目・王倫を演じるのは萩原。王倫の右腕で、砦の最古参メンバーのひとり、副頭目・杜遷を神尾が演じる。もう一人の副頭目・宋万役には八木が名を連ねた。

あわせて公開された予告では、主人公・宋江（織田裕二）の「私には大望がある。腐ってしまった今の世を正したい」というセリフと腐敗した世に立ち向かう姿からはじまり、次いで、叛逆の英雄で“動”の頭領・晁蓋（反町隆史）、“武”の化身・林冲（亀梨和也）、建国の英雄の末裔で正義の武人・楊志（満島真之介）とその伴侶の済仁美（波瑠）が映し出され、新たに出演が発表された“敵”役も登場。映像では、「国なら既にある」と宋江らの前に大きく立ちはだかる李富（玉山鉄二）の策略を張り巡らせる表情も確認できる。

■玉山鉄二（李富役）コメント作品に対する想いが強くあって、撮影前は緊張や責任感も感じていましたが、他のキャストの皆さんや若松監督とまたご 一緒できたのも嬉しかったです。ロケをはじめ、小道具や衣装もとても素晴らしくて、皆で李富を作り上げて高めてくださった なと思います。演じた李富という役は、とてもプライドが高い一方で、無理して虚勢を張って自分を強く見せてるという感覚があって、その 切なさが人間っぽいなって思えるキャラクターです。人に対してもそうせざるを得ないのが李富の心の強さなのか、また弱さな のか、男性には共感してもらえるんじゃないかなって思っています。政府側である青蓮寺、それに敵対する梁山泊、本作には立場の異なる様々なキャラクターが登場しますが、みんな正義 を掲げて戦っています。なので様々な立場に立って見ていただけると、いろんな水滸伝の姿が見えてくるような、グラデーショ ンのある作品になっています。（文＝リアルサウンド編集部）