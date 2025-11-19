キスマイ二階堂、スペシャルゲストに「めっちゃホラ吹きですね」 timelesz猪俣は鋭い推理＜ニカゲーム＞

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日11月19日（水）の同番組は、スペシャルゲストにこっちのけんとを迎え挑んだ騙し合いゲーム「どっちがホラか分かるかな？」の完結編が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

このゲームは出題者が与えられたテーマに沿って2つの言葉についてプレゼンを行うが、2つの言葉のうち、1つは実在しない架空のものの名前（＝ホラ）が書かれている。

出題者はホラがバレないように、どちらの言葉も実在するものとしてプレゼンをし続けなければならない。

はたして解答者を見事騙しきれるのか？

「得た食材を裏のキッチンで調理」「地を這う太陽とも言われ…」など、さまざまな“ホラ”が飛び出した前編。

ケムリは全員にウソを見破られ、逆に二階堂は全員を騙しきることに成功し、波乱の展開で幕を開けた。

後半戦の猪俣とこっちのけんとのターンはどんな展開になるのか？

さらに、一番騙された回数が多かった人は、罰ゲームとして「全力オオカミモノマネ」を披露しなければならない。

はたしてホラを見抜けず、罰ゲームの餌食になってしまうのは誰なのか？

◆二階堂・猪俣がなぜか悶絶!?

後半戦でまず出題者となったのは猪俣。

実在するスポーツについてプレゼンを行うが、「俺…ヤバいこと言っちゃった…」と自信なさげな様子だ。

続くこっちのけんとは、実在する世界記録についてプレゼン。

具体的な名称や数字を用いて喋る様子に、二階堂も思わず「めっちゃホラ吹きですね」と言ってしまうほど。しかし猪俣は意外にも鋭い推理を展開する。

真実かウソか…見事ホラを見抜いて罰ゲームを回避できるのか？

番組のラストでは、二階堂・猪俣がなぜか床に倒れ込む事態に。

2人の身に何が起きたのか、その真相はいったい？