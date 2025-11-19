三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第9話に小林隆がゲスト出演する。

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

三谷作品の常連キャストとしても知られる小林が演じるのは、WS劇場にやってくる刑事。その目的は、ある劇団員を逮捕するためだった。小林はこれまで、『古畑任三郎』シリーズ（フジテレビ系）、大河ドラマ『新選組！』（NHK総合）、『真田丸』（NHK総合）、『鎌倉殿の13人』（NHK総合）、映画『スオミの話をしよう』をなど数多くの三谷作品に出演している。また、現在放送中の連続ドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系）では、水上警察の“生き字引”と呼ばれる海技職員OBを演じている。

本作の出演について、小林は「なんかとってもエラそうな刑事役です。思い切ってやってみました。第9話の良いアクセントになっていることを祈ります」とコメントを寄せている。

■小林隆 コメントこのドラマの撮影が始まる時、劇団・東京サンシャインボーイズ30年ぶりの限定復活公演の真っ最中でした。だから出番は無いと思っていました。ところが……終盤にお声が掛かりました。光栄です。ありがたいことです。なんかとってもエラそうな刑事役です。思い切ってやってみました。第9話の良いアクセントになっていることを祈ります。お楽しみいただけますように！（文＝リアルサウンド編集部）