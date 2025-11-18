スポーツ中の故障はなぜ起こる？肉離れ・捻挫・靱帯断裂の違いを医師が解説

スポーツをしていると、怪我は避けられないリスクの一つです。しかし、適切に対応することで、速やかに回復や競技復帰し、再発を防ぐことが可能です。本記事では、「肉離れ」「捻挫」「靱帯断裂」を中心に、アスリートによくみられる故障について整形外科医の中谷創先生（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック）に解説してもらいました。

監修医師：

中谷 創（つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック）

防衛医科大学校病院や自衛隊中央病院などで医師としての経験を積み、自衛隊札幌病院 整形外科部長、自衛隊中央病院 整形外科医長などを経て、2022年12月、「つくる整形外科祐天寺駅前スポーツクリニック」を開院、院長となる。また、ラグビー日本代表チームドクターや、2021年東京オリンピック 七人制ラグビー 大会ドクターなど、スポーツドクターとしての経験も豊富。取得資格は、日本整形外科学会 整形外科専門医、日本整形外科学会 スポーツ医、日本整形外科学会 運動器リハビリテーション医、日本スポーツ協会 スポーツドクター、Prehospital immediate Care in Sports Level 2。

編集部

スポーツ競技中の故障は多いのですか？

中谷先生

スポーツの種類やそれぞれのポジションにもよりますが、やはり人とぶつかったり、必死に走ったり向きを変えたりすることで、故障してしまうケースは一定数みられます。特に多いのは「肉離れ」「捻挫」「靱帯断裂」でしょう。

編集部

それぞれについて解説をお願いします。

中谷先生

肉離れは、筋肉が過度に伸ばされることなどで、筋肉の繊維が部分的または完全に断裂する状態です。急な動きや無理な負荷が原因となり、特に太ももやふくらはぎの筋肉で発生しやすい傾向にあります。症状としては、激しい痛みや筋肉のこわばりが特徴です。

編集部

捻挫はどうですか？

中谷先生

捻挫は、関節が通常の可動範囲を超えて捻られることで、靱帯が損傷した状態です。足首や手首などでよく起こり、痛みや腫れ、関節の動きが制限されるのが特徴です。

編集部

では、靭帯断裂は？

中谷先生

靱帯断裂は、関節を安定させる靱帯が、通常以上に大きく、または急激に引き伸ばされて部分的、または完全に断裂することです。特に膝や足首の関節で多く見られます。関節が不安定になり、痛みや腫れを伴います。捻挫と靭帯断裂はほぼ似たような状態ですが、捻挫には、靭帯の断裂だけではなく、過剰に引き伸ばされてしまった状態なども含まれます。「捻挫をして、靭帯も断裂していた」ということももちろん起こり得ます。

※この記事はMedical DOCにて＜｢肉離れ｣｢捻挫｣｢靱帯断裂｣の治療と回復プロセスをご存じですか?【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。