「気づいたら社畜になっていた」終電が当たり前の新人が壊れていく！次々と同僚が辞めゆく環境下で「顔、死んでるよ」【作者に訊いた】
希望を抱いて入社した会社は、ハードワークでブラック労働だった。次々、退職していく同期を見送りながら「とりあえず、3年は仕事を続けよう」と、じょん( @John25uru)さんは新入社員から４年間勤めあげた。最後には神経症を発症し、退職するまでの漫画「暗黒労働編」を紹介する。
■ 自分の好きなことに時間を割けないほど働くのはつらすぎる
入社初日の歓迎会で温かい雰囲気のなか、じょんさんが挨拶回りをすると先輩たちから「明後日辞めるの、ごめんね」と告げられた。内定時期にいた先輩の姿もなく、「みんな辞めちゃったんだよね」と言われ、不安な社会人生活が始まった――。
本作、「暗黒労働編」を描き始めたきっかけについて、作者のじょんさんは「父から『転職活動の体験記でも書いたら？』と言われたことがきっかけです」と語った。200社以上応募した経験があるそうだが、前職のほうが圧倒的にネタが多いと気づき、社会人になってからのエピソードを描き始めたそうだ。
じょんさんが働き始めてまず痛感したのは、「社会人ってこんなに大変なんだ」ということ。研修や打ち合わせを終える頃にはすでに定時で、そこから通常業務が始まり、終電ギリギリや深夜帰宅が続いた。上司には「社会人は頑張ることが当たり前なんだ」と聞かされ、残業が「普通」になっていったそうだ。約4年間の「暗黒労働」では、徹夜や2〜4時間睡眠ばかりの記録が残っているそうで、「人が抜けはじめるとその分の業務がさらにのしかかってくるので、どんどん疲弊していきましたね。よく『顔、死んでるよ』と言われました」と振り返った。
退職の決め手は身体の異変。「あ、これやばいな…」と危機感を感じたそうだ。連休中まで仕事を持ち帰り、徹夜でこなしていた時期もあった。「睡眠不足なうえに、好きなことに割く時間が奪われる精神的ダメージは、睡眠不足以上に身体に響いた」という。
淡々と業務をこなしていくうちに社畜になったじょんさんの日々を描いた本作、「暗黒労働編」。自分の経験と重なるところがあったら、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：じょん(@John25uru)
