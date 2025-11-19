沸かすのは、必要な分だけ。瞬間加熱で、毎日をスマートに【ティファール】の湯沸かしケトルがAmazonに登場中‼
温度も湯量も、思いのまま。ボタンひとつで、理想の一杯【ティファール】の湯沸かしケトルがAmazonに登場!
ティファールの湯沸かしケトルは、飲みたいときに、飲みたい分だけ、すぐにお湯が出せるスピードヒートテクノロジー搭載モデル。 内蔵されたフィルムヒーターが水を瞬間的かつ均一に加熱し、大量の水を保温する従来型とは異なり、必要な分だけを効率よく沸かすことで電気代も節約できる。
操作はボタンひとつで簡単。カップをトレイに置いて給湯ボタンを押すだけで、誰でも手軽に使える。直感的なタッチパネルは表示が見やすく、年配の方にも扱いやすい設計となっている。
湯温は70〜95度まで6段階で調整可能。コーヒー、緑茶、紅茶、ハーブティーなど、飲み物に合わせた温度で楽しめる。湯量は150・250・350・500ミリリットルの4段階プリセットに加え、自由給湯にも対応。自動停止機能により、注ぎ終わるまで見守る必要がない。
本体は幅約13センチメートルのスリム設計で、キッチンやワークスペースの隙間にもすっきり収まり、インテリアにも自然に馴染む。
