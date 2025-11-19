·î100Ëü±ß¤Ï²Ô¤²¤ë¤«¡©ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡õº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£MC½é¥¿¥Ã¥°¤ÎSPÈÖÁÈ¡Ø¸¡¾Ú¡ª¤ª¥«¥Í¤ÎÁë¸ý¡ÙÊüÁ÷·èÄê
¼Ì¿¿¡§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£MC¤È¤·¤Æ¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤ÈSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊÁ´4ÅÀ¡Ë
TBS¤Ç¤Ï¡¢11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë20:54～óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤ÈSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£MC½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àSPÈÖÁÈ¡Ø¸¡¾Ú¡ª¤ª¥«¥Í¤ÎÁë¸ý¡Ù¤ò´ØÅì¥íー¥«¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢£¤ª¥«¥Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤Ë¡È¤ª¥«¥Í¤ÎÅ·ºÍ¡É¤¬²ò·èºö¤òÄó°Æ
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡È¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÆÀ¤¹¤ë¡©¡É ¡È²Ô¤²¤ë¡©¡É¤Ê¤É¡¢¤ª¥«¥Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤ª¥«¥Í¤ÎÅ·ºÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊý¡¹¤¬²ò·èºö¤òÄó°Æ¡£·ÝÇ½¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë´À¤ò¤«¤¡¢¿¿·õ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¿¹Àô¡¢Matt¡¢¿ÀÅÄ°¦²Ö¤ò¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¸¡¾Ú¤ò°ì½ï¤Ë¸«¼é¤ë¡£
º£²ó¡¢¡È¤ª¥«¥Í¤ÎÅ·ºÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢SHOWROOM¼ÒÄ¹¡¦Á°ÅÄÍµÆó¤È·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦À®ÅÄÍªÊå¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â·î100Ëü±ß¤Ï²Ô¤²¤ë¤Î¡©¡×¡£
Å·ºÍ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸¡¾Ú¤Ï1½µ´Ö¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò1¤«·î¤Ë´¹»»¡¢¤½¤³¤«¤é½ô·ÐÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Íø±×¤¬100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¸¡¾ÚÀ®Î©¤È¤Ê¤ë¡£
¡ý¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¤ª¤Ë¤®¤êºîÀï¡×¤Ç·î100Ëü±ß¤ò²Ô¤²¤ë¤«¸¡¾Ú
Á°ÅÄ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ß¤¯¤¸¤ª¤Ë¤®¤êºîÀï¡×¡£ÈþÌ£¤·¤¯°®¤ê¤¿¤Æ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ç½Ð¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÒ¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëºîÀï¤Ë½Ð¤ë¡£
Á°ÅÄ¤ÏËèÆü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤«¤éÍâÆü¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤ò½¤Àµ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëÃÓÂÞ¡¢³ØÀ¸ÁÀ¤¤¤ÇÂç³Ø¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁÀ¤¤¤ÇÀõÁð¡Ä¤ÈÈÎÇä¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¶¤á¤Þ¤¯¤ë¡£¤³¤ÎÀïÎ¬¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«!?
¡ýÆüËÜ¤Ç¤Ï³Ê°Â¤Î¥ì¥È¥í¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³¤³°¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤Ë!?
Â³¤¤¤ÆÀ®ÅÄ¤¬¹Í¤¨¤¿·î100Ëü±ß¤ò²Ô¤°¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³¤³°¤ØÈÎÇä¡×¡£
²È¤ÎÃæ¤ËÌ²¤ë»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿ÀðÉ÷µ¡¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Ï¡¢¼Â¤Ï³¤³°¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¸Ä¿ÍÂð¤ÎÂ¢¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Ê¤É·×40ÉÊ¤ò½¸¤á¡¢¤¤¤¶³¤³°¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢·î100Ëü±ß²Ô¤²¤ë¤Î¤«!?
¢£ÀîÅç¡Ö¸«¤¿¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£º´µ×´Ö¡Ö¤Ä¤Í¤ËÊª»ö¤ò¤ª¶â¤ä»ö¶È¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¢£ÊüÁ÷¾ðÊó
TBS¡Ø¸¡¾Ú¡ª¤ª¥«¥Í¤ÎÁë¸ý¡Ù
11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë20:54～21:58
¢¨´ØÅì¥íー¥«¥ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC
ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë
¤ª¥«¥Í¤ÎÅ·ºÍ
Á°ÅÄÍµÆó¡ÊSHOWROOM³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
À®ÅÄÍªÊå¡Ê·ÐºÑ³Ø¼Ô¡Ë
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È
¿¹Àô
Matt
¿ÀÅÄ°¦²Ö
VTR¸¡¾Ú¥²¥¹¥È
Ãö¼íÁóÌï¡¦º´¡¹ÌÚÂç¸÷¡ÊKEY TO LIT¡Ë
Ã¤Ì¦ÍºÂç¡Ê¤Õ¤©～¤æ～¡Ë
ÉÍ¸ýµþ»Ò
JOY