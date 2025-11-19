重さ約190g 手のひらサイズに折りたためる キングジムのノートPCスタンド

キングジムは12月19日、折りたたみでコンパクトになる「ノートパソコンスタンド（折畳式）」を発売する。カラーはシルバーとダークグレーの2色展開。価格は4180円で、公式オンラインストアで予約受付中。



●持ち運び用のポーチも付属 高さ・角度調節もできる



新製品は、折りたたむと手のひらサイズになるノートPC用のスタンド。重量も約19gと軽量で持ち運んでも気にならない。持ち運び用の収納ポーチも付属する。



また、軽量ながら、6段階の高さ・角度調節機能、ノートPCやタブレットの傷を防ぐ保護パッドなども備えている。



対応サイズは11〜15.6インチ。展開時の外寸は幅約180×奥行最大248×高さ最大119mm。折りたたみ時は、幅約44×奥行127×高さ21mmに収まる。