ボリビア戦の秀逸弾で25年９戦４発の日本代表MF、なぜプレミアではいまだ０ゴールなのか「僕の得点力がないというよりも…」
［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場
日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と対戦。年内最後のゲームで、３−０と快勝を飾った。
この試合で圧巻の先制ゴールを奪ったのが、ボランチで先発した鎌田大地だった。開始４分、久保建英が右サイドから供給したクロスを胸トラップすると、左足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
これで、2025年は、日本代表で９試合に出場して、４ゴール目となった。中盤なら悪くない数字だ。
一方で、所属するクリスタル・パレスでは、加入１年目の昨シーズンからプレミアリーグではいまだに得点がない。なぜなのか。鎌田はボリビア戦後にこうコメントした。
「戦術の部分の違いじゃないですかね。パレスはどちらかというと、ボランチはリスク管理で、余っている選手を捕まえたりだとか、ウイングバックと前３枚の計５人で基本的に攻めて、あとは５枚で守るというふうにやっているので。今の監督が来てから、６番（ボランチ）の選手で、点をとっている選手は誰もいませんし。僕の得点力がないというよりも、やり方が１つの大きな違いなのかなと思います」
日本代表では、ボランチでもより10番に近いプレーができる。29歳のMFは「もちろん、そっちの方が自分には合っている」と話し、こう言葉を続けた。
「ただ、プレミアで、そういうことができるようなチームなんて、トップ６のクラブぐらいだと思いますし。まだ、そういうところにいられる選手ではないので。それは自分の実力不足だと思いますし、そういう理想ばかり言っていても仕方がないので、自分のできることをしっかりやっていくことが大事なのかなと思います」
日本代表では、より自由にプレーができる。そして、この背番号15が輝いた試合は、チームもうまく機能するのだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と対戦。年内最後のゲームで、３−０と快勝を飾った。
この試合で圧巻の先制ゴールを奪ったのが、ボランチで先発した鎌田大地だった。開始４分、久保建英が右サイドから供給したクロスを胸トラップすると、左足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
これで、2025年は、日本代表で９試合に出場して、４ゴール目となった。中盤なら悪くない数字だ。
「戦術の部分の違いじゃないですかね。パレスはどちらかというと、ボランチはリスク管理で、余っている選手を捕まえたりだとか、ウイングバックと前３枚の計５人で基本的に攻めて、あとは５枚で守るというふうにやっているので。今の監督が来てから、６番（ボランチ）の選手で、点をとっている選手は誰もいませんし。僕の得点力がないというよりも、やり方が１つの大きな違いなのかなと思います」
日本代表では、ボランチでもより10番に近いプレーができる。29歳のMFは「もちろん、そっちの方が自分には合っている」と話し、こう言葉を続けた。
「ただ、プレミアで、そういうことができるようなチームなんて、トップ６のクラブぐらいだと思いますし。まだ、そういうところにいられる選手ではないので。それは自分の実力不足だと思いますし、そういう理想ばかり言っていても仕方がないので、自分のできることをしっかりやっていくことが大事なのかなと思います」
日本代表では、より自由にプレーができる。そして、この背番号15が輝いた試合は、チームもうまく機能するのだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番