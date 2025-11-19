【日本代表の採点＆寸評】“３枚替え”が大当たり、南米の雄に３発快勝！最高評価は鮮烈逆足弾のMFと途中出場で１G１Aのアタッカー！MOMは…
［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場
鎌田大地、町野修斗、中村敬斗がゴールを奪い、南米の雄ボリビアを危なげなく撃破。2025年ラストマッチであり、森保一監督が率いて100戦目を快勝で飾った。
先月のブラジル戦、今月初戦のガーナ戦に続いての勝利で、３連勝を達成した。勢いを持って北中米ワールドカップイヤーに突入するなか、森保監督は試合後の会見で「今日の試合も勝たせてもらったが、この勝利が次の勝利を約束してくれるものではない。これまで通り１戦１戦勝利を目ざして戦うところ、勝ちにこだわって戦うところを忘れてはいけない」と語った。
あくまで考え方は変わらない。101戦目に向けて、強い覚悟を示した。
▼日本代表のチーム採点「6.5」
２―０で快勝した14日のガーナ戦から先発７人を入れ替え。２戦連続スタメンは、早川友基、谷口彰悟、久保建英、南野拓実の４人だけだった。
序盤からボールを支配し、４分に久保のクロスから鎌田が決めていきなり先制すると、その後もチャンスを作るが決めきれない。最後の局面で、精度を欠き、２点をなかなか奪えなかったのが反省材料だ。
後半、ボリビアのペースになってきたところで、上田綺世、町野、中村のアタッカー３枚を投入した采配が大当たり。中村のアシストから町野、上田のお膳立てから中村が追加点を挙げ、一気に勝負を決めた。
最高点は、利き足とは逆の左足で鮮やかな先制ゴールを決めた鎌田と、途中出場で１ゴール・１アシストをマークした中村の７点。マン・オブ・ザ・マッチには、決定機を創出したスルーパスやシュートブロックでも魅せた後者を選出した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
※MAN OF THE MATCH＝取材記者が選定するこの試合の最優秀選手。
※採点は10点満点で「６」を及第点とし、「0.5」刻みで評価。
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
