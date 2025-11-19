【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs ボリビア代表（11月18日／国立競技場）

【映像】敵をブロック→シュートコースを作った一部始終

日本代表FWの前田大然が、“ブロック”で先制点を裏アシスト。頭脳的なチームプレーが話題となっている。

サッカー日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表を3−0で撃破。左ウイングバックで先発した前田は、開始早々の4分に生まれた先制点に実はしっかり絡んでいた。

ボールカットしたMF遠藤航からパスを受けたMF久保建英が、フリーの状態で右サイドを突破。敵DFに追いつかれそうになったタイミングで、右足で中央にフワッとしたクロスを供給した。ボールを受けたのは、後方から敵陣ペナルティーエリア内に走り込んでいた鎌田。フリーの状態で胸トラップすると、相手の寄せが遅れた隙に左足ボレーでシュートを放ち、DFディエゴ・メディナの股を抜いてゴール右隅に叩き込んだ。

久保のアシスト、鎌田のフィニッシュも素晴らしかったが、見逃せないのが前田の動きだ。リプレイ映像で確認すると、クロスが上がった段階で鎌田の斜め前方にいた前田は、シュートブロックに行こうとしたメディナに気付き、咄嗟に身体を激しく寄せてブロック。これで一瞬だがメディナの動きが止まり、鎌田への寄せが遅れたのだ。

しかも前田はこのブロック後、今度はすっと身体を外側に動かし、シュートコースも作り出していた。この2つの動きがなければ、鎌田のシュートはメディナのブロックに遭うか、または前田に当たってしまった可能性もある。まさに“裏アシスト”だった。

「彼はほんとにチームプレイヤーだ」の声も

バスケットボールの「スクリーン」にも似た前田の動きには、サッカーファンたちも注目。SNSでは「前田大然選手のブロック力よ、彼はほんとにチームプレイヤーだ」「前田大然のシュートコース開けるブロックが絶品だった」「今のは本当に前田のブロックなかったらきびかったよ」「地味に前田のブロック偉い」「寄せが遅いなと思ったけど前田がブロックしていたのか…！影のアシスト…」「前田のブロックは0.5点くらい数えていい」「大然のスクリーン優秀すぎる」「前田の神スクリーンがナイスすぎる」「咄嗟にその対応できるのすげぇ」など称賛の声が溢れていた。

11月14日のガーナ戦は出番なしに終わった前田だが、このボリビア戦は持ち前の爆発的なスピードを武器に攻守で躍動して82分までプレー。改めて森保ジャパンの大きな武器であることを示した。

（ABEMA／サッカー日本代表）

