俳優の玉山鉄二（45）が、来年2月15日スタートのWOWOWドラマ「北方謙三 水滸伝」に敵役で出演する。12世紀初頭の中国を舞台に、織田裕二（57）演じる主人公が同志を率いて理不尽な権力にあらがう姿と仲間との絆を描く物語。これまでに主演の織田のほか、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠といった豪華キャストが発表されていたが、敵役のキャストが発表されるのは今回が初めて。

玉山が演じるのは、情報収集や秘密工作を担う、国家のスパイ機関「青蓮寺（せいれんじ）」の幹部・李富（りふ）。腐敗した国家権力に立ち向かう主人公らを、その国家権力側として迎え撃つ最大の敵で、国家にとって危険の種となり得る主人公らを潰すことに執念を燃やす。

李富について玉山は「とてもプライドが高い一方で、無理して虚勢を張って自分を強く見せてるという感覚があって、その切なさが人間っぽいなって思えるキャラクター」と分析。「政府側である青蓮寺、それに敵対する梁山泊、本作には立場の異なるさまざまなキャラクターが登場しますが、みんな正義を掲げて戦っています。なのでさまざまな立場に立って見ていただけると、いろんな水滸伝の姿が見えてくるような、グラデーションのある作品になっています」とPRした。