【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−0 ボリビア代表（11月18日／国立競技場）

【映像】異次元の「逆足ピンポイントクロス」

日本の至宝が極上のプレーで魅せた。日本代表MFの久保建英が鎌田大地のゴールをお膳立てした“右足”クロスが大きな話題を集めている。

日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表と対戦し、ホーム・国立競技場で3―0の完勝。4分に決めた先制点の場面で、久保が異次元のクオリティを証明した。

右WBの菅原由勢とボランチの遠藤航が挟む形でボリビア代表からボールを奪うと、ショートカウンターに転じたところで右の大外の久保にパスが渡った。

背番号20はそのまま縦に突破すると、利き足ではない右足でクロスを選択。3列目からボックス内に飛び込んできたマイナスの鎌田にピンポイントのボールで合わせてみせた。

ドリブルで縦に突破しながらフリーの選手を見つける視野の広さと、そこに届ける逆足の精度の高さは久保のクオリティそのもの。日本の至宝が圧巻の個人技で決定機を演出し、最後は好調の鎌田が胸トラップから冷静に左足でゴールに流しこんだ。

久保のアシストはSNSでも話題を集め、ファンは「タケフサ早速アシスト」「待望の久保鎌田ライン」「この２人の連係大好きー!!!」「今日も久保最高だ」「久保くん流石だし鎌田も落ち着きすぎててすごいし前田大然あそこで体当てれるのえらい」「久保の崩しも完璧だった」「久保突破もクロスもえっぐ」「鎌田のシュートもやけど久保のアシストが良かったな」「久保が右足であのクロス上げれるの素晴らしいな」「久保そんなとこまで見えてんのか」「久保鎌田ラインすげえ〜ｗ」と称賛の声が相次いだ。

持ち前のテクニックでボリビア代表の守備陣を翻弄した久保の活躍もあり、森保ジャパンは2025年のラストゲームを3―0の快勝で飾った。

（ABEMA／サッカー日本代表）