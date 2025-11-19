ヤミテンで、確実に仕留めた。KONAMI麻雀格闘倶楽部の滝沢和典（連盟）が11月18日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。アガリ5回、放銃0回、5万7200点の快勝で個人6勝目を挙げた。

【映像】手牌までイケメン！滝沢が決めた鮮やかな門前清一色

当試合は起家から滝沢、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）の並びでスタート。東1局では逢川が満貫・8000点をツモった。あっさり親番を流された滝沢は東2局、赤牌2枚、ドラ1枚の形でテンパイさせると、カン3索待ちのヤミテンを選択。直後、逢川から零れ落ち、タンヤオ・赤2・ドラの満貫・8000点を獲得した。

これでトップ目に立つと、東3局ではたろうがチーで牽制する中、鳴かずに清一色へと着手。まずは3・6筒待ちのヤミテンに構えた後、4索を引いたことで1・4索、8索の変則三面張へと変化させた。これが奏功し、再び逢川から門前での清一色を直撃して跳満・1万2000点を成就。早くも頭一つ抜け出すと、東4局でも親リーチをかけた逢川からタンヤオ・赤2の5200点（供託1000点）を奪取した。南2局では3筒のポンから仕掛け、白のみの1000点を加点。南3局では混一色・赤の満貫・8000点（供託1000点）をアガり、そのまま逃げ切り勝利を決めた。

全8局、わずか43分ほどの短期勝負だった。試合後、放送席が注目した南2局での攻めについて聞かれた滝沢は、「練習でやってきたことをそのままやっているだけ。特に称賛されるプレイとは思わないです」とクールに返答。「結果的に最高な待ちになりましたけど、偶然です。誰でも勝てる席だったので」と謙虚に振り返った。これで個人10戦6勝。個人成績も＋261.7ポイントまで伸ばした。「今日はちょっと恥ずかしくなるくらいツイちゃって。喜んでいただければいいです。引き続き緩めず、絶対に緩めずに頑張りますので、応援よろしくお願いします」。チームも首位のEX風林火山をピッタリとマーク。絶好調の兼任監督が、初の優勝を目指してタクトを振る。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）5万7200点／＋77.2

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万2100点／＋12.1

3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）8800点／▲31.2

4着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）1900点／▲58.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

