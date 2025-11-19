『もしがく』浜辺美波“樹里”の恋心は止まらない…【第8話あらすじ】
三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎えるフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜 後10：00）の第8話が19日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが公開された。
【写真】『もしがく』第8話より…菅田将暉＆神木隆之介2ショット
本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷自身の経験に基づいた要素を含んだ完全オリジナルストーリー。
■第8話あらすじ
WS劇場では、演出家・久部三成（菅田将暉）によるシェイクスピア劇「冬物語」が上演されている。芝居を見ながら必死にメモを取っているのは八分神社の巫女（みこ）・江頭樹里（浜辺美波）。隣に座っている神主の父・論平（坂東彌十郎）から「芝居に集中できねえだろ」と突っ込まれるが、「カットできるところをチェックしているの」と聞く耳を持たない。
久部にひかれ始めている樹里は久部のためなら何でもやる覚悟だ。既に台本はかなりブラッシュアップされており、客席に座るおばば（菊地凛子）は「私の出番も全カット」と嫌み節を言う。
是尾礼三郎（浅野和之）とケントちゃん（松田慎也）が舞台上で芝居していると、突如、客席から「下手くそ！」とヤジが飛んでくる。客席で叫んでいるのはリカ（二階堂ふみ）の元情夫・トロ（生田斗真）だった…。
