生産者「生きた心地しない」食卓に打撃…仕入れ値も上昇　ホタテとカキが大量死滅…原因は「高い海水温」

しょうゆとバターの香りが食欲をそそる焼きホタテや濃厚な甘みが特徴のホタテの刺身。

生でも焼いてもおいしいこのホタテに、今問題が生じている。

それはホタテのサイズが小さいということ。

根室食堂尾山台店・平山徳治店長：

今年なんかは、もう本当に殻も小さいですし、中身も結構水っぽいところもあったりして。身も小さいんですよね。それでいて値段は高い。

ホタテのサイズ小さく…仕入れ値も上昇

この店では、各地のホタテを食べ比べてもらうため、北海道の宗谷産と標津産を仕入れ、12月からは、野付半島産のジャンボホタテを仕入れる予定だという。

しかし、サイズアップすることで食べ応えが増す一方、仕入れ値は上昇する。

宗谷産は1個300円だったが、標津産は400円。

野付半島産は1000円を超える見通しだという。

根室食堂尾山台店・平山徳治店長：

これが（ホタテ）1個1000円で仕入れて、1000円以上で刺身で出すっていうのは、ちょっと現実的じゃないなと思っていて。庶民的な居酒屋ですから。

全国トップクラスの養殖ホタテ産地・青森県の陸奥湾では、ホタテが壊滅的なダメージを受けていた。

後潟漁業協同組合・工藤琢磨さん：

ほぼ死滅しちゃってて、全滅している人もかなりいますし、多い人で1割・2割くらいしか育ってない人ばかり。

青森県のホタテの漁獲量は、2020年の8万トン以上から、2024年は3万1326トンに減少していた。

原因は高い海水温。

養殖ホタテ産地の陸奥湾では、夏場に水温が上昇し、26℃以上の高い水温が1カ月ほど続いたことで、稚貝が耐えきれず、ほぼ全滅したという。

しかし、漁協の工藤琢磨さんによると、順調に成長すれば味に変わりはなく、例年通りおいしく食べられるという。

冬の味覚「カキ」も不作

ホタテと同様、不作にあえぐ冬の味覚が「カキ」。

国内生産量の6割を占める広島県産のカキは、身が引き締まりプリプリの歯応えが魅力だが…。

森尾水産・森尾龍也代表（広島・東広島市）：

生きてるカキが3つ、4つぐらいしか。全部口を開けている。死んでなかったら、すごい大豊作なんだけどね。

今シーズンは、全体の9割ほどのカキが死滅したという生産者もいるほど状況は深刻だという。

音戸水産・栗原富士雄さん（広島・呉市）：

生きた心地がしません。残念です。

原因について調べた県の水産海洋技術センターは、夏以降に続いた高い海水温などが原因でカキが弱ったのではないかとの見方を示している。

一方で、味はというと…。

音戸水産・栗原単さん：

今はこんな感じです。味は全然変わってなくて、例年より味が濃くなりそうな雰囲気はあります。

カキの大量死を受け、政府も対策に乗り出す。

鈴木農水相は19日、広島県の現場を視察し、養殖業者から話を聞くなどしたうえで、被害の全体像を把握し対応する考え。

（「イット!」11月18日放送より）