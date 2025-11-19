メガネ姿が話題…帽子に書き込まれた「いこう、私が最高」

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦で、韓国代表と7-7で引き分けた。9回、韓国のマウンドに上がったキム・ソヒョン投手は1回を無失点。昔風の大きなメガネ姿が日本のファンの話題となる中、帽子に書き込んだ日本語を見つめながらのマウンドでもあった。

「自分が一番強いってことですよね。マウンドでは最強だと思って投げなきゃいけないと思っているので」

14日の練習日、キム・ソヒョンに帽子を見せてもらった。つばの裏側には日本の高校球児のように、自分を鼓舞するための言葉が書き込まれていた。そのうちの一つが日本語で「いこう、私が最高」というもの。「どういう意味で書いているの？」という質問に対する答えが、冒頭の言葉だった。

さらに漢字で「不狂不及（狂わなければ及ばない）」、別のハングルも並ぶ。日本語にすれば「ビビんなよこの野郎」とでもなるだろうか。身長188センチの巨体とはいえまだプロ3年目の21歳。試合を締めくくるマウンドで、必死に自分を鼓舞して戦っているのが想像できた。

このシリーズでの登板は、第2戦の9回表に回ってきた。6-7と1点を追う状況。先頭の西川（ロッテ）に、初球から内角低めへ152キロを投げ込み、バットをへし折っての遊ゴロ。ただ中村（ヤクルト）に四球、佐々木（広島）に中前打を許し走者を背負った。それでもサイドスローからのクセ球を武器に押しまくる。小園（広島）を一ゴロ、五十幡（日本ハム）を中飛に打ち取り無失点。チームはその裏2死から劇的な同点弾が飛び出し、引き分けに持ち込んだ。

「ただのファンになるかも…」憧れ大勢との投げ合い

昨年のプレミア12でも韓国代表に名を連ねたが、今季は韓国プロ野球で大ブレイク。69試合に投げ2勝4敗33セーブ、防御率3.14の好成績を残した。ただシーズン終盤は疲れもあったのか苦投が続いた。レギュラーシーズン1位への道を残した最終戦でサヨナラ本塁打を浴び、韓国シリーズでも3試合に投げたが防御率は10.13。代表での起用法が注目されていた。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）代表入りもかかったアピールの場で、仕事を果たしてみせた。

東京ドームの感想を聞くと「映像で何度も見ているので」と口にする。投手が主役となる日本プロ野球に興味を持ち、普段からヒントを求めて動画を視聴するほどの日本通だ。特に自分とフォームが似ている投手には自然と目がいく。この大会に参加した大勢（巨人）もその一人だ。

「ちょっと話してみたいんですよね。でも僕はただのファンになってしまうかもしれません」。直接言葉を交わすタイミングこそなかったが、自身が降板した直後の9回裏、日本が送り出したのは大勢だった。同じマウンドで、憧れの右腕はどう投げているのか。マウンドを通じての“対話”は貴重な経験となったはずだ。

中学校の時、独学で3年間日本語を学んだ。「今はもうダメです」と口にした日本語はきれいなもの。高校3年の時、米国で行われたU-18ワールドカップで、のちに巨人入りする浅野から163キロの真っ直ぐで見逃し三振を奪い注目された。日本との縁は深い。

「東京は来るのが初めてだったんです。日本に行くとなると（沖縄や宮崎の）キャンプくらいで……。どこに何があるのかわからなくてちょっと困りました」

WBCでは、東京ドームが1次ラウンドの会場となる。大切な鍛錬の期間を前に、得難い経験をつかんだ。さらに大きくなってここに帰ってくるはずだ。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）