【もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう 第8話】樹里、久部に惹かれる リカの元情夫が登場
【モデルプレス＝2025/11/19】俳優の菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（毎週水曜22時〜／毎話放送終了後に次回放送をFODでプレミアム先行配信）の第8話が、19日に放送される。
【写真】菅田将暉、美人女優と見つめ合い
日本中に笑いと感動を届け続ける希代のヒットメーカー・三谷幸喜が、25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手がける本作。1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーである。主演の菅田は、成功を夢見る演劇青年・久部三成を演じる。
菅田のほか、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波、市原隼人、戸塚純貴、アンミカ、菊地凛子、小池栄子らが出演する。
WS劇場では、演出家・久部三成（菅田）によるシェイクスピア劇「冬物語」が上演されている。芝居を見ながら必死にメモを取っているのは八分神社の巫女・江頭樹里（浜辺）。隣に座っている神主の父・論平（坂東彌十郎）から「芝居に集中できねえだろ」と突っ込まれるが、「カットできるところをチェックしているの」と聞く耳を持たない。久部にひかれ始めている樹里は久部のためなら何でもやる覚悟だ。既に台本はかなりブラッシュアップされており、客席に座るおばば（菊地凛子）は「私の出番も全カット」と嫌み節を言う。
是尾礼三郎（浅野和之）とケントちゃん（松田慎也）が舞台上で芝居していると、突如、客席から「下手くそ！」とヤジが飛んでくる。客席で叫んでいるのはリカ（二階堂）の元情夫・トロ（生田斗真）だった。
