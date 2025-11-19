シャンプー後にタライにぬるめのお湯を張ると、猫さんが自ら入って…！？気持ち良さそうに入浴する猫さんの姿が、58万回再生を突破する反響を呼びました。

驚きの光景を見た視聴者さんからは「自ら入る猫初めて見たwてか、入る時可愛すぎてw」「良い顔してる」「ネコちゃんではなく既に人間だね～」など、700件を超えるコメントが寄せられています。

【動画：シャンプーを終えた三毛猫→タライにお湯を張ると…信じられない『驚きの行動』】

本当に猫！？

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』に投稿されたのは、まさかの入浴を楽しむ三毛猫の女の子「ネコ吉」ちゃんの姿です。この日、ネコ吉ちゃんのシャンプーを終えた後、飼い主さんはタライにぬるめのお湯を張ったといいます。

すると、なんとネコ吉ちゃんが自らお湯の中に入っていくという衝撃的な光景が…！タライのフチに後ろ足をかけ、前足から順番に入っていく様子がなんとも可愛らしいネコ吉ちゃん。すんなりと入る姿は、まるで人間のようです。

隅々までキレイに

お風呂が苦手な猫さんは多いはずなのですが、自ら入ってしまうネコ吉ちゃんは全然平気なご様子。タライにお湯を張った理由は、お顔を拭くためと体を乾かす前に温めてあげるためだったそうで、早速タオルでお顔を拭いていくことに。

とてもお利口さんなネコ吉ちゃんを優しく丁寧に拭いていく飼い主さんは、顎下もタオルを添えて左右にスリスリ。なんだかだんだんと、ネコ吉ちゃんがエステを受けているお客様に見えてきました。

極楽な入浴タイム

拭き終わった後はお湯をかけてもらい、気持ち良さそうにかけ湯を楽しんでいたというネコ吉ちゃん。最初は手でかけていた飼い主さんは手桶を使うことにしたようで、手よりもたくさんのお湯をかけることになりますが…。

飼い主さんを深く信頼しているのでしょう。ネコ吉ちゃんは時々飼い主さんの顔を見つめては、リラックスした様子でお湯をかけてもらっていたといいます。まさに「極楽にゃ～」といった表情で、幸せそうに入浴を堪能するネコ吉ちゃんなのでした。

投稿には「自ら湯船に入るなんて！！驚き！！」「おー！と声が出てしまった！」「ネコ吉ちゃん、本当に気持ちよさそう」「安心しきってパパを見つめる姿が愛しい♡」「「極楽だニャー」という表情がかわいいです」「かけ湯をしてもらって温泉気分ですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Pastel Cat World』では、ネコ吉ちゃんと同居猫さんたちの日常の様子が投稿されています。ネコ吉ちゃんのお利口さんなシャンプーシーンや大好きなお散歩シーンなども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。