《新作》大当たりキターーッッ！！【コストコ】ちょい食べ用に♡「ひとくちお菓子」

ちょっと小腹が空いたときに便利な「ひとくちお菓子」。さまざまな大容量のお菓子を扱う【コストコ】では、ひとくちサイズで食べやすいお菓子の種類も豊富に揃っているんです。そこで今回は、コストコで購入できるちょい食べに便利なお菓子を紹介していきます。

定番フレーバーが楽しめる贅沢ボックス

ハワイ土産の定番ホノルルクッキーのウィンターボックスがコストコに新登場。コストコでは、ホノルルクッキーの商品が定期的に販売されますが、今回登場したのは4種類のクッキーをアソートにした限定のギフトボックスです。4種類のクッキーはハズレなしの定番フレーバーなので、家族や友人みんなで楽しめそう。

ちょっと糖分補給したいときに

【久世福商店】の新商品は、ひとくちサイズの見た目が可愛い「ひとくち大福」。ほどよい甘さのこし餡をもっちりとした生地で包んだ大福で、食べた瞬間に口いっぱいにこし餡の甘みが広がります。ひとくちサイズで食べやすく、上品な見た目はお茶請けとしても活躍してくれそうです。

小さくてもリッチな味わい

オランダ王室御用達のプレミアムチーズ「ベームスター」は、クリーミーで奥深い味わいが特徴です。そんなベームスターのチーズをひとくちサイズにしたミニは、サイズが小さくなってもクリーミーで濃厚な風味はそのまま。@costco_hackerさんも「濃厚なのに食べやすくて、ついもう1個……ってなるタイプ」とコメントする美味しさで、食べる手が止まらなくなりそうです。

チーズとしてもスイーツとしても楽しめる

「イル・ド・フランス ミニシェル バニラ風味」では、シェル型の容器を開けるとふんわり広がるバニラの香りと、濃厚なクリームチーズのコクが味わえます。そのままで食べるのはもちろん、@costco_hackerさんいわく「冷凍して“ちょいアイス風”にするのもおすすめ」なんだそう。

ちょい食べ用にストックがあると嬉しい【コストコ】の「ひとくちお菓子」。サイズは小さくてもリッチな味わいが楽しめる商品ばかりなので、きっと次から次に手が伸びてしまうはずですよ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる