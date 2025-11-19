次期「iPhone 18 Pro Max」は歴代で最も重いiPhoneになる可能性があると海外で報じられています。

↑軽さよりも重さがほしい（画像提供／アップル）。

2025年に発売された「iPhone 17 Pro Max」は、アルミニウムとガラス素材を組み合わせた本体を採用し、重量は233g。これまでで最も重いiPhoneは「iPhone 14 Pro Max」の240gです。

中国リークアカウントのInstant Digitalによれば、iPhone 18 Pro Maxの重量は240gを超えるとのこと。これは、iPhone 17 Pro Maxから約10g重くなり、243g前後になることを意味します。また、本体もiPhone 17 Pro Maxからわずかに分厚くなるようです。

Instant Digitalは、iPhoneをより薄く、軽くしても、機能やバッテリー持続時間を犠牲にすれば、消費者から受け入れられないことをアップルが理解したと述べています。これは、販売不振の「iPhone Air」のことを指しているのでしょう。

筆者もiPhone 18 Pro Maxには本体の薄さや軽さよりも、長時間駆動を期待しています。iPhoneのフラッグシップモデルが、ずっしりと重量感のあるモデルになっていくのかどうか注目です。

Source: MacRumors

The post 240gオーバー。次期「iPhone 18 Pro Max」、最も重くなる可能性が浮上 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.