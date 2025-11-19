ＭＬＢで１８日（日本時間１９日）、１３人が球団からオファーを受けていたクオリファイング・オファー（ＱＯ）の返答期限を迎え、カブス・今永昇太投手（３２）ら４選手が受け入れ、９人が拒否した。今永は日本人選手として初のＱＯ受諾となった。

ＦＡ選手には今季の所属球団が規定額で単年契約を結べるＱＯを出すことができる。今季のＱＯは年俸２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円）。同制度が導入された２０１２年以降、昨オフまでは１４４件で選手が受諾したのは１４件だったが、今オフは過去最多の４人が受諾した。

２４年１月にカブスと４年総額５３００万ドル（約７７億４０００万円＝当時のレート）で契約した今永。その際に２年目終了時に球団は３年５７７５万ドル（約８９億８０００万円）の契約延長オプションを行使でき、球団が破棄した場合は今永側が１年１５２５万ドル（約２３億７０００万円）の選手オプションを行使できる条項を盛り込んでいた。今回は双方ともオプションを行使せず、今永はＦＡとなったが、今季の規定額がより高額だったため、今永側がオプション行使を見送ったことは妥当な判断だった。

一方で注目選手は予想通りＱＯを拒否し、ＦＡ市場で大型契約を目指す。拒否した選手は元の所属球団と再契約の交渉を継続することも可能で、他球団と契約した場合は元の所属球団はドラフトの保障指名権を得る。今季は５６本塁打、１３２打点でドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回り、リーグ２冠に輝いたシュワバー（フィリーズ）、ワールドシリーズ第７戦では大谷から先制３ランを放ったビシェット（ブルージェイズ）、今オフ救援投手の強化を狙うドジャースのターゲットとして現地で報道されている通算２５３セーブのディアス（メッツ）、今オフＦＡの目玉とされるＫ・タッカー（カブス）らの争奪戦が始まる。

ＱＯを拒否した選手は以下の通り。

▽先発投手

Ｄ・シース（パドレス）

Ｍ・キング（パドレス）

Ｚ・ゲーレン（Ｄバックス）

Ｒ・スアレス（フィリーズ）

Ｆ・バルデス（アストロズ）

▽救援投手

Ｅ・ディアス（メッツ）

▽内野手

Ｂ・ビシェット（ブルージェイズ）

▽外野手

Ｋ・シュワバー（フィリーズ）

Ｋ・タッカー（カブス）