草なぎ剛、“親子”ショットに反響「パパの腕をギュッとしてる…」「和やかな雰囲気」
俳優・歌手の草なぎ剛が、17日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で息子役を演じる子役・永瀬矢紘、鮎川こはる演じる風吹ジュンとの3ショットを公開した。
【写真】「パパの腕をギュッ」“親子”ショットを公開した草なぎ剛
同作は、妻を亡くし、幼い息子・陸（永瀬）を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
インスタグラムに投稿されたのは、10日に放送された第5話のオフショット。「スーパーで遭遇した樹親子とこはるの3人。まるで家族のような雰囲気」とつづり、3ショットを投稿した。
この投稿に「可愛い ステキな親子」「和やかな雰囲気ファミリー」「陸くんが樹パパの腕をギュッとしてるのが、めちゃくちゃいいですね」「最高の3ショットです〜」といったコメントが寄せられた。
なお、TVerで最新話を見逃し配信中。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀
