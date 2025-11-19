羽山麻水（駒木根葵汰）、嫉妬で“見たことない表情”に 『２５時、赤坂で Season２』第8話場面写真公開
俳優の駒木根葵汰と新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系水ドラ25『２５時、赤坂で Season２』（毎週水曜 深1：00）の第8話が、きょう19日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】嫉妬心メラメラ…心ここにあらずな羽山（駒木根葵汰）
原作は、累計165万部超えの夏野寛子氏による同名作。2024年に放送された前作は、美しい容姿と実力を兼ね備えた人気モデルで俳優の羽山麻水（はやまあさみ／駒木根）と、オーディションを勝ち抜き、『昼のゆめ』での羽山の相手役に大抜てきされた新人俳優・白崎由岐（しらさきゆき／新原）が美しくも切ない恋に落ちていく様子を叙情的に描いた、芸能界を舞台にしたラブストーリー。2人の切なく美しい恋物語は、海外でも話題を呼んだ。W主演キャストが続投し、両片思いの末にようやく結ばれた2人のその後を描く。
舞台のけいこを通じて仲を深める白崎と黒木蛍太（夏生大湖）に対し、羽山の心中は穏やかでない。ある日、飲みの席で白崎、佐久間はじめ（宇佐卓真）、山瀬一真（南雲奨馬）も交え、黒木と初対面した羽山は2人の微妙な距離感に嫉妬心を燃やし、帰宅後白崎にこれまでにない表情を見せる。
一方、幼い頃の羽山たち家族を置いて単身イギリスに渡っていた小説家の父から手紙が届く。そこには意外なことが書かれていた。
【場面写真】嫉妬心メラメラ…心ここにあらずな羽山（駒木根葵汰）
原作は、累計165万部超えの夏野寛子氏による同名作。2024年に放送された前作は、美しい容姿と実力を兼ね備えた人気モデルで俳優の羽山麻水（はやまあさみ／駒木根）と、オーディションを勝ち抜き、『昼のゆめ』での羽山の相手役に大抜てきされた新人俳優・白崎由岐（しらさきゆき／新原）が美しくも切ない恋に落ちていく様子を叙情的に描いた、芸能界を舞台にしたラブストーリー。2人の切なく美しい恋物語は、海外でも話題を呼んだ。W主演キャストが続投し、両片思いの末にようやく結ばれた2人のその後を描く。
一方、幼い頃の羽山たち家族を置いて単身イギリスに渡っていた小説家の父から手紙が届く。そこには意外なことが書かれていた。