¥¥¹¥Þ¥¤Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡õÃöËó¼þÅÎ¤Î¡È¥Û¥é¡É¸«È´¤±¤ë¤«¡¡¤Ê¤¼¤«¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à»öÂÖ¤Ë
¡¡Æó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§58¡Ë19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤ò·Þ¤¨Ä©¤ó¤ÀñÙ¤·¹ç¤¤¥²¡¼¥à¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¥Û¥é¤«Ê¬¤«¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û±Ô¤¤¿äÍý¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃöËó¼þÅÎ
¡¡½ÐÂê¼Ô¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤¦¤Á¡¢1¤Ä¤Ï¼Âºß¤·¤Ê¤¤²Í¶õ¤ÎÊª¤ÎÌ¾Á°¡Ê¡á¥Û¥é¡Ë¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÂê¼Ô¤Ï¥Û¥é¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤Î¸ÀÍÕ¤â¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²òÅú¼Ô¤ò¸«»ö¤À¤Þ¤·¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ÖÆÀ¤¿¿©ºà¤òÎ¢¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÄ´Íý¡×¡ÖÃÏ¤òÇç¤¦ÂÀÍÛ¤È¤â¸À¤ï¤ì¡Ä¡× ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥Û¥é¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿Á°ÊÔ¡£¥±¥à¥ê¤ÏÁ´°÷¤Ë¥¦¥½¤ò¸«ÇË¤é¤ì¡¢µÕ¤ËÆó³¬Æ²¤ÏÁ´°÷¤ò¤À¤Þ¤·¤¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¤¬¡Ä ¸åÈ¾Àï¡¢ÃöËó¤È¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÖ¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¤¬¡£Á´ÎÏ¥ª¥ª¥«¥ß¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Û¥é¤ò¸«È´¤±¤º¡¢È³¥²¡¼¥à¤Î±Â¿©¡Ê¤¨¤¸¤¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¡¢¤Þ¤º½ÐÂê¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃöËó¡£¼Âºß¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¡Ö²¶¡Ä¥ä¥Ð¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤ÊÍÍ»Ò¡£Â³¤¯¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÀ¤³¦µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¡ª¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾¾Î¤ä¿ô»ú¤òÍÑ¤¤¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢Æó³¬Æ²¤â»×¤ï¤º¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Û¥é¿á¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
¡¡¤·¤«¤·ÃöËó¤Ï°Õ³°¤Ë¤â±Ô¤¤¿äÍý¤òÅ¸³«¡Ä¡£¿¿¼Â¤«±³¤«¡¢¸«»ö¥Û¥é¤ò¸«È´¤¤¤Æ¡¢È³¥²¡¼¥à¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤«¡£ÈÖÁÈ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¡¦ÃöËó¤¬¤Ê¤¼¤«¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à»öÂÖ¤Ë¡£2¿Í¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡£
