ご当地カレー人気が高まる中で、さらに狭い「ピンポイント」レトルトカレーなるものが注目されています。

【写真を見る】"ご当地"よりもさらに狭い「ピンポイント」レトルトカレーとは？

国技館「力士思い出の味」を再現

東京・神保町にある日本で唯一のご当地レトルトカレーの専門店『カレーランド』。店内の“本棚”には約500種類の厳選したご当地カレーが並びます。

例えば、秋田県の高級食材である比内地鶏を使ったコクのあるスープに秋田名物をあわせた「きりたんぽスープカレー」（300g・1590円）。

恐竜の化石で有名な茨城県の「恐竜カレー」（200g・690円）は、恐竜の足跡型にんじんとうずら卵がゴロゴロ入った甘口カレーです。

珍しいご当地カレーが続々登場する中、『カレーランド』の大藤拓哉社長が「非常に増えている」と話すのが、【ピンポイントレトルトカレー】。

地域の食文化を生かしたご当地カレーよりもさらに狭いエリアで生まれたカレーだといいます。

大藤さんのオススメを教えてもらいました。

1つ目のピンポイントレトルトカレーは、両国国技館で販売されている「国技館カレー」（180g・500円）※公式通販サイトなどでも販売

『Roub/カレーランド』社長・大藤さん：

「両国国技館の地下に食堂があり、そこで新弟子から親方まで皆さんが食べる“力士にとっては馴染み深い味”」

具材は豚肉と玉ねぎのみ。「みんなが食べられるように」という職人のこだわりがつまったカレーです。

THE TIME,マーケティング部 難波遥部員：

「最初口に入れた時はちょっと辛いかなと思ったけど、その後に野菜の甘みが口に広がってすごくおいしい」

クレーンゲームの「景品限定」

オススメの2つ目があるのは、埼玉県のゲームセンター『エブリデイ とってき屋』（八潮市）。

なんと、“クレーンゲームで取らないと”手に入らないピンポイントレトルトカレーで、「今日は絶対取る！」と茨城県から来た男性も。

大藤さん：

「実は埼玉には数多くのカレー関連企業が存在する。その企業が手を組んで作ったカレー」

その名も「オールSAITAMAカレー」（180g）の味わいは、「スパイスがしっかりと効いていてビターな感じで大人向け」（難波部員）のブラックキーマカレー。

普通に購入する以上の“プレミアム感”を感じて欲しいと、あえて簡単に手に入らないゲームにしたのだといいます。

※取扱店舗：エブリデイの埼玉（行田・八潮・桶川）の3店舗のみ

※店頭やネットでの販売は行っていません

「歯医者にカレー」一体なぜ？

群馬・桐生市にある“歯科医院”のピンポイントカレーもオススメです。

『MM歯科・矯正歯科』院長・真下貴之さん：

「矯正中の患者さんは器具にゴムを使う。ゴムが黄色くなるからとカレーを食べない人がいて、食べられるようにしたいなと」

カレー研究家でもある院長自ら開発した「カレー好き歯医者さんが作ったこだわり欧風ビーフカレー」（200g・648円※26年4月から再販予定）は、矯正器具が染まらず安心して食べられるカレー。

それにしてもなぜ、歯科医がレトルトカレーを出せるのか？カレー専門のコンサルティング会社によると…

『カレー総合研究所』代表・井上岳久さん：

「レトルトカレーを作る工場が日本全国にいっぱいあって、OEM生産（他社ブランドの製品を代わりに生産）をしてくれる。300〜500個で、1個あたり400〜500円でできる」

さらにメリットとして、「スーパーやコンビニに並ぶので宣伝・PR効果がある」（井上さん）とのこと。

そのため京大や青学など大学の名物カレーや、吉本興業の社員食堂でしか食べられないカレーなど実に様々なピンポイントレトルトカレーが登場しています。

なぜ？車メーカーが「インドカレー」

“PR効果を見事に生かした”カレーが、4つ目のオススメです。

6月に発売されるや否や“2日で5000食を売り上げ”話題となったのが、「スズキ食堂 インドベジタリアンレトルトカレー」（180g・各918円）。

パッケージには車やバイクのイラストとともに「SWIFT」や「Jimny」などのロゴ。この商品、自動車メーカーの『スズキ』が発売したカレーなのです。

広報部・沖津慎さん：

「本社にはインド人の従業員や出張で来る人も多い。心身ともに満足な状態で働けるように本社の食堂で本格的な“インドベジタリアン料理”を提供していて、その味を日本の皆さまに食べてもらいたい」

味は「茶ひよこ豆マサラ」（インド北部）、「大根サンバル」（南部）など地方別に5種類。

小松菜のほどよい苦みとクミンのスパイシーな香りが特徴の「青菜ムングダール」（北部）を食べてみると…

難波部員：

「スパイスがガツンとくるけど、それを豆のマイルドさが消してくれる。ちょうどいい味わい」

とにかく多種多様な「ピンポイントレトルトカレー」。自分好みの味を見つけてみるのも楽しそうです。

（THE TIME,2025年11月14日放送より）