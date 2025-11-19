初の海外公務でラオスを訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、18日夜、晩さん会に出席されました。13年前、当時、皇太子だった天皇陛下がラオスを訪問されたときと重なる場面もみられました。

■冒頭にラオス語も交え“お言葉”

日本時間18日午後9時すぎ。晩さん会の会場に入ってきたのは、初めての外国公式訪問先として、ラオスを訪問されている愛子さまです。会が始まり、壇上に上がられると…

「パーニー国家副主席閣下、御列席の皆様、サバイディー（こんばんは）。今後、私たち若い世代が先人たちの歩みを受け継ぎ、両国の懸け橋となって、ラオスのチャンパーや日本の桜のように、美しい花を咲かせていくことができればと思います」

“冒頭”にラオス語も交え、初めて外国で公式に“お言葉”を述べられました。

“お言葉”の最後には…

「コー・コープ・チャイ・ラーイ（どうもありがとうございました）。ニョック・チョーク（乾杯いたしましょう）」

ラオス語で乾杯の挨拶も。

晩さん会に先だっては、出席者の幸せを祈るラオス伝統の儀式も受けられていました。

■最初に訪れたのは“パトゥーサイ”

17日の到着から一夜明けたこの日、最初に訪問されたのは首都・ビエンチャンの中心部に位置する「パトゥーサイ」と呼ばれる「凱旋門」です。

市内を一望できる「凱旋門」の上では、説明を受けながら景色を眺められる姿もありました。

■13年前、皇太子時代の父と同様に…現地の“民族衣装”で

外交70周年の節目に、ラオス政府から招待を受けて訪問されている愛子さま。

次に訪れた「タートルアン大塔」では、さきほどとは服装をかえ、現地の民族衣装を着て視察。ラオス側から愛子さまに贈られたものだといいます。

実は13年前、父である天皇陛下も皇太子時代に訪問されていたラオス。

当時、陛下も愛子さまと同じく、ラオス側から贈られた現地の衣装を身につけられていました。そして、この「タートルアン大塔」にも訪れ、ろうそくに火をともし、お参りをされていました。

そのときの陛下と同じように18日、愛子さまも…。

写真撮影ではこんな場面も。

「ご一緒に」

愛子さまご自身が、ラオス側の担当者に“一緒に写真を”と誘われていました。

■トンルン国家主席を表敬訪問

その後は、トンルン国家主席を表敬訪問。外国で国家元首と公式に会われるのも初めてのことです。

愛子さまは19日、ベトナム戦争当時の「不発弾」問題について伝える施設などを視察する予定です。

（11月18日放送『news zero』より）