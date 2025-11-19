水上恒司×濱尾ノリタカ、休憩も忘れてアクション練習 『WIND BREAKER』の“桜vs十亀”バトルシーン＆メイキング映像
実写映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）より、主人公・桜遥（水上恒司）と、敵対勢力“獅子頭連”の副頭取・十亀条（濱尾ノリタカ）が激突する“屋上でのタイマンアクションシーン”が解禁された。あわせて、水上と濱尾が本気でアクションに向き合う姿を収めたメイキング映像も収録されている。
【動画】水上恒司×濱尾ノリタカ、本編＆メイキング映像
本作は、にいさとるによる同名人気漫画（講談社『マガジンポケット』連載）を実写化した青春アクション。ケンカだけが取り柄で「仲間なんて邪魔なだけだ」と群れることを嫌っていた桜が、町を守る正義の不良集団“防風鈴（ぼうふうりん）”の仲間たちとの出会いを通して、守るために闘うことを知り、成長していく物語が描かれる。
公開された本編映像は、桜の前に立ちはだかる強敵・十亀との対決シーン。何度か拳を交える2人はまさにライバル。仲間たちを引き連れ、“防風鈴”が住む街を荒そうとする十亀を止めるために桜が立ち向かう。風の吹く屋上で向き合う2人を起点に、十亀の野性味あふれるタックル、桜が高く跳躍してかわす動きなど、緊張感に満ちた攻防が繰り広げられる。最大瞬間風速25m/s超えの突風を生かした“ウィンドアクション”も本作ならではの見どころだ。
さらに、十亀が履く“下駄”を武器のように操る濱尾の驚異的な身体コントロールは圧巻。対する水上も、投げ技を側転で回避するなど高い身体能力を発揮し、実写ならではの迫力ある肉弾戦を生み出している。映像のラストでは桜が吹き飛ばされる姿も収められており、戦いの行方が気になる仕上がりとなっている。
あわせて解禁されたメイキング映像では、休憩を呼びかけられてもなお自主的に殴り合いの動作確認を続けるなど、2人が“本気”で挑んだアクション練習の様子が収録されている。濱尾は「同い年で彼みたいな役者に出会えたことは、この役者人生ですごく”大きい”。本人には絶対言いたくないですけど（笑）」と語り、水上も「最後までなんとか撮り切る事が出来たのはすごく意味があると思います」と互いへの信頼を明かしている。
