¡ÖÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤È¼éÈ÷ÌÌ¤ÇºÆ¤Ó¼åÅÀ¤òÏªÄè¤·¤¿¡×ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼«¹ñÂåÉ½¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦
¡ÖÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤È¼éÈ÷ÌÌ¤ÇºÆ¤Ó¼åÅÀ¤òÏªÄè¤·¤¿¡×ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼«¹ñÂåÉ½¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ÄÌ»»100»î¹çÌÜ¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
³«»ÏÁá¡¹¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Î¸Ä¿Íµ»¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¶ìÀï¤·¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢71Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¤½¤Î7Ê¬¸å¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3ÅÀÌÜ¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º3¡Ý0¤Î²÷¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ïº£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆîÊÆÍ½Áª¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨ÍèÇ¯3·î¤ÎÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¡£9·î¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç10·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¤Ë1-0¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥í¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ç3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¡£¡ØCorreo del Sur¡Ù¤Ï¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Ž¥¥×¥ì¥¤¥ª¥ÕÁ°¤Ë3Ï¢ÇÔ¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ½Ð¾ì·èÄê¸å¡¢4»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥Ó¥¸¥§¥¬¥¹´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤È¼éÈ÷ÌÌ¤ÇºÆ¤Ó¼åÅÀ¤òÏªÄè¤·¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤Þ¤¿¡ØEl Pais.bo¡Ù¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÆüËÜ¤Ë0-3¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò1ÅÀ¤âµó¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤¨¤¿¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¡¢2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÇ°ºàÎÁ¤òÊç¤é¤»¤¿¡×¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä½øÈ×¤ÇÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¡¢È¿·â¤Î»å¸ý¤ò¸«½Ð¤»¤º¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë½Ñ¤â¤Ê¤¯¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢ÆÀÅÀµ¡¤òºî¤ì¤º¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤òÍÊ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·âÍ½Â¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¹ª¤ß¤ËÁª¼ê¤òÁà¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥º¥à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥°ÌÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ëÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ï²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ò½ü¤¯5ÂçÎ¦¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¡¢FIFAÉ¾µÄ²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏÈ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î1¥Á¡¼¥à¤Î·×6¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£3¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Î2¤Ä¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢³Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1¥Á¡¼¥à¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥·¡¼¥É¤µ¤ì¡¢Àè¤Ë¥·¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤2¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤·¡¢¤½¤Î¾¡¼Ô¤È¥·¡¼¥É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤Î¾¡¼Ô¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ÂçÎ¦´Ö¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎDR¥³¥ó¥´¡¢¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥¤¥é¥¯¤¬½Ð¾ì¡£¤³¤Î¸å¤ÎËÌÃæÊÆÍ½Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢½Ð¾ìÁ´6¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤ë¡£