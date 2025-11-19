“車いすユーザーの選択肢を増やしたい” という思いから生まれた本。

その名も『ホダカブック』。

当事者目線のこだわりが詰まったこの本が紹介するのは、車いすでも利用できる長崎市内の飲食店です。

長崎純心大学4年の織田 帆尊(おりたほだか)さん 21歳。

この日の昼食は、中華料理店「寶來軒」の特製海鮮ちゃんぽんです。

（織田 帆尊さん(21)）

「長崎の味を味わえる麺だと思う」

脳性まひがあり、幼いころから車いすを利用して生活している織田さん。

外食の際は、車いすでも入れる広さがあるかなど、店舗の事前のリサーチが欠かせないといいます。

（織田 帆尊さん(21)）

「車いすがかなり（テーブルの）奥まで入るので、しっかり体が安定した状態で安全に食事ができる」

車いすユーザーに、もっと気軽に外食を楽しんでほしい…。

そんな思いで今年10月、自身の名前を冠したグルメガイドブック「ホダカブック」を作成しました。

紹介するのは、長崎市内の5つの飲食店。

現在開催中の「ながさきピース文化祭」で来県する人に、長崎グルメを堪能してもらおうと、ちゃんぽんを中心に取り上げています。

車いす利用者に役立つ情報として、①入り口にスロープがあるか。②店内は車いすが通れる広さか。③テーブルはどれくらいの高さか などを掲載。

すべて織田さん自身が仲間とともに店舗に赴き、一つひとつ、計測や確認をしてまとめました。

中でもこだわったのは、自身が外出する際には必ず調べるという “トイレの情報” を充実させること。

（織田 帆尊さん(21)）

「気軽にストレスなく（トイレを)使えるというのが非常にポイントになる。手すりがあるかどうかは、外出する際に一番重視している」

介助する人の負担も軽減できることから、トイレの情報は必ず盛り込み、写真も添えて紹介しています。

こうした織田さんの取り組みは、飲食店からも評価を得ています。

（松尾 慶子 社長）

「当店が身体障害のある人でも利用しやすい店だと、改めて感じられて大変うれしく思った。(テーブルの)高さなども非常に重要だと思ったので、今後 改装がある場合には意見を取り入れていきたい」

ホダカブックの作成には、知人の平 剛志さんと森 恭平さんが全面協力。

編集やレイアウトなどは、2人が担当しました。

（平 剛志さん）

「紙の厚さ、めくりやすさ。ちょっと指が動かない人でもめくりやすく厚めに作ろうと。大きさも車いすのポケットに入るサイズ」

織田さんの意見を踏まえて作業を進め、使いやすさにもこだわりました。

構想から約1年。

ようやく完成しましたが、その余韻に浸る間もなく、3人は次を見据えています。

（森 恭平さん）

「費用面もそうだが、これをどういったところに置いていくとか、そういったところは今後アップデートする必要がある」

（織田 帆尊さん(21)）

「車いすユーザーの行ける(飲食店の)選択肢を増やそうと。今後は例えば、福祉施設など自分のネットワークから少しずつ（ホダカブックを)広めていくのも、できた後の役割の一つ」

先月は長崎市の鈴木市長を表敬訪問し、ホダカブックを贈呈しました。

（織田 帆尊さん(21)）

「1人でも多くの人の手に渡るよう寄贈します」

（鈴木 長崎市長）

「ありがとうございます。本当にこんなに素晴らしい本を作っていただき、ありがとうございます。大切に使わせていただく」

内容についても、評価は上々です。

（鈴木長崎市長）

「車いすの人でないとわからないようなことを、しっかりと書いている。店の魅力も紹介していて、使う人にとってこんなに役に立つ本はないと思う」

今後は観光案内所など、市の施設への設置を予定しているそうです。

来年、社会人になる織田さん。

自身の視点を生かした取り組みをしていきたいと考えています。

（織田 帆尊さん(21)）

「今後は一緒にいろんな活動をする仲間を増やしたいのが、一番の願い。より長崎が障害のある人や高齢者の皆さんが住みやすいまち、住みやすい社会になるよう、役割を担うことができればいい」