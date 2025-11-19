近づけば傷つき、離れればさびしい――そんな人間関係の距離感に悩んでいませんか。孤独と社交のあいだで揺れる私たちに、ショーペンハウアーは「丁重さと礼儀」という冷めた距離を勧めました。あなたは、その距離を保てていますか？

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

他人と近づきすぎてはいけない

冷たいと思われようが

自分の距離を保つべきだ ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

ショーペンハウアーは、友をつくらず、家族にも祖国にも寄らずに一人で生きた。

彼が強調したのは、他人から独立して立つ術であり、その上で必要な関係だけを選ぶ力だった。

人はひとりを好みつつ、他人と過ごす時間も楽しむ。

孤独と社交はコインの両面で、どちらかを否定する話ではない。

ただ、人は弱く、承認や愛情を求めて相手に寄りかかりやすい。

寄りかかりが過ぎると、相手の機嫌で自分の体温が決まり、疲弊が始まる。

さらに、人は近づくほど「トゲ」を立てる。

利己心や嫉妬やプライドが顔を出し、良い関係ほど傷つきやすくもなる。

家族や恋人でも、その例外ではない。

だからこそ、丁重さと礼儀という薄い皮膚が要る。

少し冷めた距離は、冷酷さではなく、互いを守るための温度管理である。

距離の境界線は、短く明るく伝える。

「今日はここまで」「この件は来週に」――弁解を重ねず、要点だけ置く。

断るときは、代替案や次の機会を示し、関係の橋を残す。

沈黙を恐れて埋めない。

沈黙は拒絶ではなく、考えを整える間である。

監視のような連絡より、節度ある往復が信頼を長持ちさせる。

距離を保てる人は、ひとり立ちができる人だ。

自分の機嫌を自分で整えられるから、他人の言い方を過剰に攻撃と受け取らない。

そして、近づくと決めたときは、きちんと力を注げる。

温もりや欲望をすべて満たせないとしても、最悪の刺し傷は避けられる。

冷たいと思われることを恐れて距離を失えば、いずれ双方が消耗する。

澄んだ距離を保てば、関係はむしろ長く穏やかに続く。

自分の距離を守ることは、相手の自由を守ることでもある。

それが、人間関係で傷つけず傷つかないための、現実的でやさしい作法だ。