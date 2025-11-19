´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤â¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ç¥É¡ª¡×¤ä¡Ö¥Ê¥É¡ª¡×¤Î¤Ò¤È¸À¡£
¼Â¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡Ö»ä¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¦´¶¤ä¿Æ¤·¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¸À¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸À¤¦¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤â¡Ö¤ª¤©¡ª ´Ú¹ñ¸ìÏÃ¤»¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡»ä¤â¡§¥Á¥ç¥É¡Ê저도¡Ë
¡Ö»ä¤â¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥É¡Ê저도¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ç¡Ê저¡Ë¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Á¤â¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥É¡Ê도¡Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¥Á¥ç¥É¡Ê저도¡Ë¡×¡£¡Ö»ä¤â¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±Î½¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÍê¤à¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥É¡ª¡Ê저도¡ª¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¡Á¤Ç¤¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥è¡Ê요¡Ë¡×¤ò¸ìÈø¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ö»ä¤â¤Ç¤¹¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ç¥É¥è¡Ê저도요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
¡Ö»ä¤â¡ª¡×¡§¥Á¥ç¥É¡Ê저도¡ª¡Ë
¡Ö»ä¤â¤Ç¤¹¡×¡§¥Á¥ç¥É¥è¡Ê저도요.¡Ë
¡Ö»ä¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡§¥Á¥ç¥É ¥«¥ë¥Ã¥±¥è¡Ê저도 갈게요.¡Ë
¢»ä¤â¡§¥Ê¥É¡Ê나도¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥Ê¥É¡Ê나도¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡Ö»ä¤â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡Ê저¡Ë¡×°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥Ê¡Ê나¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¡Ö¥Ê¡Ê나¡Ë¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¡Á¤â¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥É¡Ê도¡Ë¡×¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥É¡Ê나도¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö»ä¤â¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ç¡Ê저¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¡Ê나¡Ë¡×¤è¤ê¤âÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ê¡Ê나¡Ë¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Í§¤À¤ÁÆ±»Î¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡Ö»ä¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë
¡Ö»ä¤â¡ª¡×¡§¥Ê¥É¡Ê나도¡ª¡Ë
¡Ö»ä¤â¤Ç¤¹¡×¡§¥Ê¥É¥è¡Ê나도요.¡Ë
¡Ö»ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡§¥Ê¥É ¥Á¥ç¥¢¥Ø¥è¡Ê나도 좋아해요.¡Ë
£»ä¤â¡§¥Ê¥É¥¥¡Ê나두¡Ë
¡Ö¤¢¤ì¡© ´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ê¥É¥¥¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯²»¤Ç¡¢¡Ø»ä¤â¡Ù¤Ã¤ÆÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤è!?¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥É¥¥¡Ê나두¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡Ö»ä¤â¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢SNS¤äÍ§¤À¤ÁÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡Ö¥Ê¥É¥¥¡Ê나두¡Ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀµ¼°¤ÊÈ¯²»¤ä¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·¤¯¤À¤±¤¿¸À¤¤Êý¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Î¡Ö»ä¤â¡×¤¬¡Ö¥Ê¥É¥¥¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¡Ö»ä¡×¡á¡Ö¥Á¥ç¡Ê저¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥Á¥ç¥É¥¥¡Ê저두¡Ë¡×¤È»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÕÌ£¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡Ö»ä¤â¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¤â¡×¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö»ä¤â¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡Ö¥Á¥ç¥É¡ª¡×¤ä¡Ö¥Ê¥É¡ª¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ê¥É¥¥¡ª¡×¡Ö¥Á¥ç¥É¥¥¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤É¤ó¤É¤ó³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë