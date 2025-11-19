クラス会で友人「単身赴任、かわいそう」。私の“ついていかない”選択、間違ってた？【ママリ】

単身赴任はかわいそう？思いがけない言葉に悩むママ

「単身赴任ってお子さんと旦那さんが可愛そう」





高校のクラス会が会った時に言われました。



近況やお子さんいるか～の話で盛り上がってた時に仲の良い子に「来年、旦那さん帰ってくるっけ？毎日一緒できそう」「分からん～」見たいな冗談交じりで友達と話してたら



横から上の内容言われました。

もちろん、子供も年長で離れたくない気持ちや、期間２年半年だったので話して決めました。

話して決めた事を行っても「子供や旦那を我慢させて可愛そう。覚悟ないんじゃないの～」って



友達は代わりに言い返してくれてその子は納得できない感じに他の子の所に行きました。



子供に寂しい思いはさせてると思うけど保育園の迎えに友達との出来事、行事や卒園式も楽しそうで学校も楽しそうなので、後悔してないけど



旦那や子供には我慢させてる部分はあると思います。

ついて行けば良かったのかな。と思う時もあります。

qa.mamari.jp

仕事の都合で家族と離れて生活する単身赴任。夫が単身赴任であることについて、子どもがかわいそうと言葉をかけられて悩んでしまったママからのお悩み相談です。子どもや夫への影響を心配する気持ちもありながら、それぞれの家庭の事情を踏まえた選択について、先輩ママからの回答を紹介します。

単身赴任という選択について、思いがけず掛けられた言葉に心を痛めているママ。家族でしっかりと話し合って決めたことでも、やはり子どもや夫に負担をかけているのではと悩んでしまいます。



家庭にはそれぞれ事情があり、最適な選択はその家庭によって異なります。他のママからはどのような回答があったのでしょうか。

ママから寄せられた回答

お悩みに対して寄せられた経験談や意見をピックアップしてご紹介します。

家庭の事情はそれぞれ、価値観を押し付けるべきではない

その人が単身赴任が可哀想だと思うなら帯同したらいいだけの話で周りに自分の価値観押し付けないで欲しいです🤣

たしかに父親がなかなか帰ってこなくて寂しい思いをする子がいるかもしれないですが、帯同して環境が変わることが子どもにとって負担になる場合や転園転校したくない！という場合もあるし…

じゃあ異動を断れるのかといえばそうではないし転職？仕事辞める？色々事情があるのに簡単に適当なこと言わないで欲しいなって思います😇💦

qa.mamari.jp

経験者からの前向きな体験談

可哀想じゃないですよ！

私自身が物心ついた頃にはもう父親が単身赴任、一緒に暮らしたのは1年くらいしかない、そして大人になった今でも単身赴任ですが、家族仲はとても良く、父親にも母親にもとても感謝しています。



どこに住んでいてもうちの父は毎週末帰ってきて絶対に土日は家族の時間を作ってくれてました。

母も一人で祖父母に頼ることなく子どもを育て、途中から仕事もしていましたが、自分が親になってその過酷さと母の強さを痛感してます。



全く会わずにずっと長年暮らすのはさすがに可哀想ですが、きちんと子どものことを考えた選択をしてるわけですし、お子さんはお子さんの社会があり、毎日楽しいと思いますよ！

私は我慢って思ったことはないです。



ママリさんも一人で家のことと子どものことをこなすのは本当に大変だと思いますが、期間があるとのことですし、それまで頑張ってください😊



その友人、全くわかってませんね！

qa.mamari.jp

育った環境によって価値観は変わる

私も父が単身赴任になったり戻ってきたりしました。

単身赴任期間も毎週土日は必ず帰ってきておでかけして料理も作ってくれて、父が大好きでした。

なので毎週父が戻る時には手紙を欠かさず書いていて、父は今でも手紙全部取っておいてあるそうです😂

なにより母が単身赴任って気楽でいいわ～✨って明るかったので（笑）、私は単身赴任にマイナスイメージ全くないです。

でも旦那は単身赴任なんて結婚した意味ない！もしなったら会社辞める！と😂

育った環境によると思いますが、それをわざわざ言うのはどうかと思います😅

qa.mamari.jp

大切なのは家族で話し合って決めること

単身赴任という選択について、それぞれの家庭には仕事の事情、子どもの学校環境、経済的な状況など、様々な要因があります。外からの意見に惑わされる必要はなく、重要なのは家族でしっかりと話し合い、その家庭にとって一番良いと思える道を選ぶことが大切ですね。

