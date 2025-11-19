2人乗りセダン?

2025年11月に米国ラスベガスで開催された「SEMAショー2025」において、ホンダnの北米法人が出展した「インテグラ タイプS HRCプロトタイプ」のアップデート版が注目を集めています。

高性能セダン！

HRCは、30年以上にわたってレースで勝利を重ねてきた専門知識を活かし、ホンダおよびアキュラ車オーナー向けの新しいHRCパフォーマンスパーツを展開しています。

HRCチームは、公道、サーキット、オフロードトレイルでのパフォーマンスとドライビング体験を向上させる機能的なコンポーネントの開発を行っています。

インテグラ タイプS HRCプロトタイプのベースとなった北米仕様の「インテグラ」（2025年モデル）は、上質なスポーツコンパクトハッチバックです。

標準仕様は200HPを発生する1.5リッターVTECターボエンジンとCVT（一部6速MT）の組み合わせですが、「タイプS」は、320HPを発生する2.0リッターVTECターボエンジンと6速MTのみを組み合わせるハイパフォーマンスモデルです。

タイプSはブレンボ製ブレーキや専用のデュアル アクシス ストラット フロントサスペンションを装備し、0〜60mph加速は5秒台前半（標準仕様は7.0〜7.1秒）を誇ります。

インテグラ タイプS HRCプロトタイプでは、エクステリアに、さまざまなエアロパーツを装着し、もともとスポーティだったルックスをさらにアグレッシブなものに。エンジンまわりには、大型インタークーラーやツインオイルクーラー、専用排気システムを搭載することで、チューニングを行っています。

またインテリアでは、リアシートを撤去して2人乗りとし、カーボンシェルフに置き換えることで、4本のタイヤホイールセットを積載し、サーキットへ向かうことができるようになっています。

今回登場したインテグラ タイプS HRC プロトタイプでは、アキュラのIMSA GTP（アメリカのモータースポーツを統括する団体、IMSAの最高峰カテゴリーがGTP）のプロトタイプマシン「ARX-06」のレースホイールから派生した、新しい鍛造ホイールを装備しています。

また、軽量化とアップグレードが施されたサスペンションコンポーネントが採用されます。

このインテグラ タイプS HRC プロトタイプは、HRCのエンジニアや愛好家からのフィードバックに基づき、今後も継続的に進化を続けていくといいます。