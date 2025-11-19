レクサス新「最上級クーペ」登場！ 「観音開きドア」に“スピンドルボディ”を採用！ スポーティな「豪華内装」や“画期的機能”も魅力！ 乗員全員がドライビング体験を楽しめる「LSクーペコンセプト」に注目！

スポーティとフォーマルの二律双生

2025年10月29日「ジャパンモビリティショー2025」の会場にて、レクサスは全く新しいコンセプトカー「LS Concept（LSコンセプト）」を3台発表しました。

その中でも、現実味と革新性を最も高いレベルで両立していたのが「LS Coupe Concept（LSクーペコンセプト）」です。

流麗なボディに大径タイヤとゴツイフェンダーのクロスオーバーデザインが融合！

LSは、1989年にレクサスブランドのフラッグシップとして誕生し、その礎を築いてきたエグゼクティブセダンです。

しかし時代の移り変わりとともに、人々の価値観は多様化しました。今やセダンの人気はSUVに押され、人々はこれまでとは異なる体験を求めています。

そこでレクサスは、多様化するライフスタイルに応える新たな高級移動空間「Luxury Space（ラグジュアリースペース）」として、3車種を世界初公開しました。

そのなかでもLS Coupe Conceptは、スポーティなフォルムでありながら、SUVのような力強さを併せ持つ、全く新しいクロスオーバースタイルのモデルです。

あらゆる最高の体験を楽しみたいユーザーのために、「DISCOVER DUALITY（ディスカバー・デュアリティ）」、つまり二律双生の発見をテーマに掲げて登場しました。

レクサスは、相反する価値を調和させることをブランド思想の一つとしています。上質でフォーマルな佇まいと動的でエモーショナルな魅力、スポーティで引き締まった外観と広々とした室内空間、それらを両立させることを目指したモデルです。

ドライバーには走る楽しさを、同乗者には後席でくつろぐ喜びを提供し、相反する価値の調和という二律双生を体現しています。

フロントマスクには、これまでレクサスの象徴だった「スピンドルグリル」は採用されていません。

ボディと一体化した滑らかな面で構成し、LEDライトが輪郭を縁取ることで、新たな「スピンドルボディ」へと進化しています。ドアには、前後のドアが中央から外側に向かって開く観音開きの構造を採用しました。

後席前方には大型モニターを備え、フロントカメラからの走行中の景色を共有したり、ナビ画面を表示してドライバーをサポートしたりと、乗員全員がドライビング体験を楽しめる設計になっています。

また前席の人の顔を映し出して会話できる機能も検討されており、自宅のようなプライベート空間の提供を想定しています。なお、LS Coupe Conceptの市販化や価格は、現時点では発表されていません。

セダンの快適さ、クーペの美しさ、そしてSUVの実用性。それらを電動化技術とともに包み込み、「移動」という時間は、人生を豊かにする体験へと変わります。

サイモンCBO（Chief Branding Officer）は、「未来とは、自分自身のラグジュアリーライフスタイルを発見する場所である。そしてライフスタイルは、さまざまな要素によって形作られていくでしょう」と語っています。