軽さも、フィット感も、安定性も。歩くたびに快適が続く【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場中‼
都市に馴染み、天候に強い。雨の日も晴れの日も、街を軽やかに【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場!
ザノースフェイスのシューズは、日常に馴染むアーバンスタイルのデザインに、アウトドア発想の機能性を融合させた全天候型モデル。
アッパーには、防水透湿性と快適なフィット感を追求した「GORE-TEX Invisible Fit」を採用。はっ水加工を施したリサイクルストレッチニットで構成され、表に縫製箇所を見せないニット成型により、軽量かつ優れたフィット感を実現している。
ヒールカウンターを搭載することで、ブレやへたりを軽減し、足全体を包み込むような安定した履き心地を提供。ボトムユニットには、反発力とクッション性に優れたエクストラフォームを組み合わせた2層圧縮成型ミッドソールを採用し、歩行時の快適性を高めている。
アウトソールには、グリップ力と強度に定評のある「ヴィブラム N-OILラバー」を使用。機能的な素材を用いながらも、シンプルで洗練されたデザインに仕上げ、快適なシティーライフを支える一足となっている。
