PSYCHIC FEVER来店♡EVRISコラボアイテム特別お渡しイベント

EVRISは、LDH JAPAN所属の7人組ボーイズグループ「PSYCHIC FEVER」渡邉廉さん・半田龍臣さんを迎えた来店イベントを2025年11月20日(木)に開催♡コラボアイテムを1点以上購入した先着300名には、お二人から直接商品を手渡し＆サインがもらえる特別な企画です。ファン必見の特別なひとときをお楽しみください♪

イベント詳細とスケジュール

日時は2025年11月20日(木)で、場所はLUMINE EST新宿6Fエストマ。イベントは2部制で、第一部17:00～18:00、第二部18:30～19:30です。

参加者は、コラボアイテム購入後に先着順で整列し、渡邉廉さん・半田龍臣さんから直接商品を受け取り、ショッパーにサインをもらえます。詳細は公式サイトで確認可能です。

注目のコラボアイテム紹介

【PSYFE】ボーダーシャギーニット

価格：12,200円（税込）

サイズ：F（カラー：イエロー／ブラウン）

【PSYFE】シャイニースウェットSET UP

価格：22,000円（税込）

サイズ：S/M（カラー：グレー／ブラック／マスタード）

【PSYFE】オーバーサイズサーマルロンT

価格：8,800円（税込）

サイズ：S/M（カラー：ホワイト／ブラック／ブルー）

どのアイテムもEVRISらしいトレンド感と着回しやすさが魅力です。

EVRIS×PSYCHIC FEVERで特別な時間を♡

EVRISのコラボアイテムは、PSYCHIC FEVER渡邉廉さん・半田龍臣さんと直接触れ合える貴重なチャンス♡

ボーダーニットやシャイニースウェットSET UP、オーバーサイズロンTなど全3型が揃い、先着300名は商品お渡し＆サインがもらえます♪

ファッションと特別な思い出が一緒に手に入る、ファン必見のイベントです。