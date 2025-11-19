お笑いコンビ「ライス」の関町知弘（42）が18日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。「最近様子がおかしい」と思う先輩芸人を明かした。

今回は「芸人だけの喫煙所トークを定点観察」と題して放送され、MCのコロコロチキチキペッパーズ・ナダル、安田大サーカス・クロちゃんに加えて鬼越トマホーク・金ちゃんと良ちゃん、関町の3人がゲストで出演した。

様々な芸人ウラ話が飛び出す中、関町が「最近ちょっと様子がおかしい」と挙げたのがお笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史。この名前に「えっ!?」「元気なイメージは…」と驚く良ちゃんら。

関町は「フジモン軍団ってあったじゃないですか。僕とかナダルとかが入ってた。（とにかく明るい）安村さんとか入ってて楽しくやってたけど…最近全然もうこの辺のメンバー行ってない」とフジモン軍団で会っていないことを伝えた。

「なんで?」と理由を聞かれると「ゆうちゃみ、（ぱーてぃーちゃん）信子、（ラランド）サーヤとか…ギャルとしか遊ばなくなっちゃって…」と明かした。